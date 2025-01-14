prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января, 10:58

Published 14 января, 10:58

Modified 14 января, 11:04

Updated 14 января, 11:04

Utair распродает билеты из Красноярска в Москву за 8 тысяч, в Питер — за 9 тысяч

Utair распродает билеты из Красноярска в Москву за 8 тысяч, в Питер — за 9 тысяч

14 января 2025, 10:58
Фото: Евгения Темнякова, t.me/kja_inform.
Авиакомпания Utair открыла распродажу билетов на билеты из Красноярска.

В конце января из Красноярска в Москву можно улететь за 7 985 рублей, в феврале — за 10 785 рублей, в марте — 9 785 рублей.

Фото: www.utair.ru

До Санкт-Петребурга есть билеты в январе за 11-13 тысяч рубля, в феврале — за 9-11 рублей. Цена зависит от тарифы: включен ли багаж и нужна ли вам возможность возврата билета.

Фото: www.utair.ru

Однако прямых рейсов Красноярск-Санкт-Петребург у авиакомпании нет: это цены на перелет с пересадкой в Сургуте.

Как указано на сайте, билетов с такими ценами осталось немного.

Другие авиакомпании на эти даты предлагают билеты по более высокой цене. Так, билеты на рейс из Красноярска в Москву можно приобрести от «Победы» — за 10 846 рублей, от «Аэрофлота» от 8 910 рублей. Билет на рейс Красноярск–Санкт-Петербург от «Аэрофлота» стоит 16 873 рубля.

  • До этого мы рассказывали о том, что из Красноярска запустят новые авиарейсы в дальневосточные города.
  • Тут мы писали, что из Красноярска будут летать прямые рейсы в Самару и Полярный.
Читайте также:
Публикуем список авиарейсов, которые в 2025 году будут дешевле другихИз Красноярска запустили прямые авиарейсы в Минводы. Что по ценам?
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Распродажа билетов#Авиабилеты#Москва#Авиарейсы#Санкт-Петербург#Авиакомпания
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика