Utair распродает билеты из Красноярска в Москву за 8 тысяч, в Питер — за 9 тысяч

Posted 14 января, 10:58
Published 14 января, 10:58
Modified 14 января, 11:04
Updated 14 января, 11:04
В конце января из Красноярска в Москву можно улететь за 7 985 рублей, в феврале — за 10 785 рублей, в марте — 9 785 рублей.
До Санкт-Петребурга есть билеты в январе за 11-13 тысяч рубля, в феврале — за 9-11 рублей. Цена зависит от тарифы: включен ли багаж и нужна ли вам возможность возврата билета.
Однако прямых рейсов Красноярск-Санкт-Петребург у авиакомпании нет: это цены на перелет с пересадкой в Сургуте.
Как указано на сайте, билетов с такими ценами осталось немного.
Другие авиакомпании на эти даты предлагают билеты по более высокой цене. Так, билеты на рейс из Красноярска в Москву можно приобрести от «Победы» — за 10 846 рублей, от «Аэрофлота» от 8 910 рублей. Билет на рейс Красноярск–Санкт-Петербург от «Аэрофлота» стоит 16 873 рубля.