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Posted 14 января, 02:49

Published 14 января, 02:49

Modified 14 января, 02:50

Updated 14 января, 02:50

В Красноярске на месте кинотеатра «Строитель» заработал торговый центр

В Красноярске на месте кинотеатра «Строитель» заработал торговый центр

14 января 2025, 02:49
Фото: ngs24.ru / Мария Ленц.
В Красноярске в бывшем здании кинотеатр «Строитель» открылся торгово-развлекательный центр.

Судя по 2gis, сейчас в здании находится канцелярский магазин «Ермак», ювелирный салон «Ремикс», кофейня, магазины «Дымный» и DNS.

Как сообщает Ngs24.ru, в здании нового ТЦ, который называется «Октябрьский», работают магазины обуви, одежды и игрушек.

Фото: ngs24.ru / Мария Ленц

Кроме того, в торгово-развлекательном комплексе появятся кафе, барбершоп, а также магазины «Магнит» и «Магнит Косметик».

В разговоре с журналистами сотрудники ТРК отметили, что 20 декабря было техническое открытие. Дата полноценного запуска комплекса пока неизвестна.

Кинотеатр «Строитель» построили в Северо-Западном районе в 1970 году, его реконструкция длится последние 20 лет. В 2003-м во время массовой приватизации муниципальных кинотеатров здание получила красноярская сеть заправок «Фортуна Плюс» агрария Николая Березинского.

На месте «Строителя» компания собиралась открыть двухзальный кинотеатр «Фортуна» (позже — культурно-развлекательный центр «Строитель»), но реконструкция то начиналась, то внезапно консервировалась. На одном из этапов к оригинальному зданию кинотеатра пристроили огромную коробку, на которую, как выяснилось, у компании не было разрешения. В итоге несколько лет кинотеатр стоял как самовольная постройка, которую прикрывали красотой перед приездом Путина и универсиадой.

В конце 2020 года «Фортуна Агро» (другая компания Березинского, которой перешел проект) добилась признания права собственности на недострой. Весной 2021 года компания получила новое разрешение на строительство и приступила к работам.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Магазины#Кинотеатр Строитель#ТРК
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