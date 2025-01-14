В Красноярске на месте кинотеатра «Строитель» заработал торговый центр

На месте «Строителя» компания собиралась открыть двухзальный кинотеатр «Фортуна» (позже — культурно-развлекательный центр «Строитель»), но реконструкция то начиналась, то внезапно консервировалась. На одном из этапов к оригинальному зданию кинотеатра пристроили огромную коробку, на которую, как выяснилось, у компании не было разрешения. В итоге несколько лет кинотеатр стоял как самовольная постройка, которую прикрывали красотой перед приездом Путина и универсиадой.