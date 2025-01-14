В Красноярске появился мыс Киренского и Астафьевский увал

Имя академика Леонида Киренского будет носить мыс у Храма Новомучеников и Исповедников Российских. Это один из скальных выступов. В честь писателя Виктора Астафьева решили назвать часть берега западнее от бывшей конечной автобусов. Увалом называют вытянутую возвышенность с плоской вершиной.