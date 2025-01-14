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Posted 14 января, 10:21

Published 14 января, 10:21

Modified 14 января, 12:18

Updated 14 января, 12:18

В Красноярске появился мыс Киренского и Астафьевский увал

В Красноярске появился мыс Киренского и Астафьевский увал

14 января 2025, 10:21
Фото: 2gis.ru.
В красноярском Академгородке назвали мыс в честь Киренского, а увал — в честь Астафьева

Мэр Красноярска подписал постановление о присвоении новых названий двум территориям в районе Академгородка под названием «Красивый берег». Оба участка расположены недалеко друг от друга.

Имя академика Леонида Киренского будет носить мыс у Храма Новомучеников и Исповедников Российских. Это один из скальных выступов. В честь писателя Виктора Астафьева решили назвать часть берега западнее от бывшей конечной автобусов. Увалом называют вытянутую возвышенность с плоской вершиной.

Оба объекта будут внесены в перечень внутригородских объектов Красноярска и в единую муниципальную геоинформационную систему.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Академгородок#Название#Виктор Астафьев#Леонид Киренский
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