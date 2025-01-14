В Красноярске появился мыс Киренского и Астафьевский увал

Posted 14 января, 10:21
Published 14 января, 10:21
Modified 14 января, 12:18
Updated 14 января, 12:18
Мэр Красноярска подписал постановление о присвоении новых названий двум территориям в районе Академгородка под названием «Красивый берег». Оба участка расположены недалеко друг от друга.
Имя академика Леонида Киренского будет носить мыс у Храма Новомучеников и Исповедников Российских. Это один из скальных выступов. В честь писателя Виктора Астафьева решили назвать часть берега западнее от бывшей конечной автобусов. Увалом называют вытянутую возвышенность с плоской вершиной.
Оба объекта будут внесены в перечень внутригородских объектов Красноярска и в единую муниципальную геоинформационную систему.