В Красноярске с начала года закрылись несколько кафе и доставка

Posted 14 января, 07:47
Published 14 января, 07:47
Modified 14 января, 09:21
Updated 14 января, 09:21
Об этом пишет автор телеграм-канала «Вкусно ем и вам советую» Аня Медведева. Первое в списке закрывшихся — кафе «Невредные радости» на улице Сопочной. Судя по всему, заведение закрылось не навсегда
«В режиме кафе мы пока не работаем. Донастраиваем процессы, чтобы позже вернуться снова», — напсиали в соцсетях кафе.
В заведении сообщили, что будут работать в формате кейтеринга, организации бизнес-завтраков.
Еще с 1 января закрылся кофе-бар «Алхимия», а в Солнечном закрылось бистро Kurizza на улице 40 лет Победы.
Помимо кафе, в этом году закрылась популярная доставка Flyfoods рестогруппы Berrywood family.
«К сожалению, с 1 января 2025 года доставка прекращает свою работу. Нам так же грустно, как и вам, но Flyfoods.ru не уходит совсем, мы меняем профиль. Нас можно будет встретить в разных офисных зданиях по всему городу в виде вендинговых автоматов», — сообщили в соцсетях Flyfoods.