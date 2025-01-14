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Posted 14 января, 07:47

Published 14 января, 07:47

Modified 14 января, 09:21

Updated 14 января, 09:21

В Красноярске с начала года закрылись несколько кафе и доставка

В Красноярске с начала года закрылись несколько кафе и доставка

14 января 2025, 07:47
Фото: vk.com/radosti.cafe.
В Красноярске с начала 2025 года закрылось несколько заведений. Вот какие.

Об этом пишет автор телеграм-канала «Вкусно ем и вам советую» Аня Медведева. Первое в списке закрывшихся — кафе «Невредные радости» на улице Сопочной. Судя по всему, заведение закрылось не навсегда

«В режиме кафе мы пока не работаем. Донастраиваем процессы, чтобы позже вернуться снова», — напсиали в соцсетях кафе.

В заведении сообщили, что будут работать в формате кейтеринга, организации бизнес-завтраков.

Еще с 1 января закрылся кофе-бар «Алхимия», а в Солнечном закрылось бистро Kurizza на улице 40 лет Победы.

Помимо кафе, в этом году закрылась популярная доставка Flyfoods рестогруппы Berrywood family.

«К сожалению, с 1 января 2025 года доставка прекращает свою работу. Нам так же грустно, как и вам, но Flyfoods.ru не уходит совсем, мы меняем профиль. Нас можно будет встретить в разных офисных зданиях по всему городу в виде вендинговых автоматов», — сообщили в соцсетях Flyfoods.
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