В Красноярском крае 88-летний пенсионер сбил школьницу и уехал

Posted 14 января, 03:19
Published 14 января, 03:19
Modified 14 января, 04:06
Updated 14 января, 04:06
10 января 12-летняя девочка переходила дорогу по пешеходному переходу. В этот момент на нее наехал водитель «Мазда Демио», который скрылся с места аварии.
О произошедшем школьница рассказала родителям только на следующий день. После этого девочка с матерью обратилась в больницу, где у подростка обнаружили ушибы.
Впоследствии выяснилось, что за рулем иномарки находился 88-летний мужчина. В день аварии ехал с супругой в аптеку.
По словам водителя, он видел школьницу на пешеходном переходе, однако не сразу понял, что сбил ее. Пенсионер заявил, что уехал с места аварии после того, как девочка сказала, что у нее ничего не болит.
В отношении водителя составили административные материалы за непредоставление преимущества (статья 12.18 КоАП РФ) и оставление места ДТП (часть 2 статья 12.27 КоАП РФ).
Пенсионеру грозит лишение прав до 1,5 лет или административный арест до 15 суток.