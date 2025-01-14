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Posted 14 января, 03:19

Published 14 января, 03:19

Modified 14 января, 04:06

Updated 14 января, 04:06

В Красноярском крае 88-летний пенсионер сбил школьницу и уехал

В Красноярском крае 88-летний пенсионер сбил школьницу и уехал

14 января 2025, 03:19
Фото: t.me/mvd_24.
В Красноярском крае сотрудники полиции нашли водителя, сбившего школьницу в селе Ермаковское.

10 января 12-летняя девочка переходила дорогу по пешеходному переходу. В этот момент на нее наехал водитель «Мазда Демио», который скрылся с места аварии.

О произошедшем школьница рассказала родителям только на следующий день. После этого девочка с матерью обратилась в больницу, где у подростка обнаружили ушибы.

Видео: t.me/mvd_24.

Впоследствии выяснилось, что за рулем иномарки находился 88-летний мужчина. В день аварии ехал с супругой в аптеку.

По словам водителя, он видел школьницу на пешеходном переходе, однако не сразу понял, что сбил ее. Пенсионер заявил, что уехал с места аварии после того, как девочка сказала, что у нее ничего не болит.

В отношении водителя составили административные материалы за непредоставление преимущества (статья 12.18 КоАП РФ) и оставление места ДТП (часть 2 статья 12.27 КоАП РФ).

Пенсионеру грозит лишение прав до 1,5 лет или административный арест до 15 суток.

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