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Posted 14 января, 04:54

Published 14 января, 04:54

Modified 14 января, 04:54

Updated 14 января, 04:54

В Красноярском крае после пандемии ковида выросло число больных с инсультом

В Красноярском крае после пандемии ковида выросло число больных с инсультом

14 января 2025, 04:54
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
В Богучанском районе увеличилось число пациентов с инсультом. Рост больных произошел после пандемии Covid-19.

По словам неврологов, тяжелые осложнения на сердечно-сосудистую систему, которые дает коронавирусная инфекция, чаще приводят к смерти.

Оказывается, что осложнения влияют на свертываемость крови, что приводит к образованию тромбов, в том числе и в сосудах головного мозга.

Заведующая неврологическим отделением Богучанской больницы Наталья Цесарская рекомендует следить за состоянием здоровья, принимать гипотензивные препараты и не оставлять без присмотра пожилых родственников.

Цесарская отмечает, что лекарства от высокого давления, которые прописал врач, необходимо принимать регулярно, даже при хорошем самочувствии. Таблетки позволяют корректировать давление и помогают избежать тяжелых последствий инсульта.

Инсульт — тяжелое заболевание мозга, которое является одним из самых смертоносных в мире. Инсульту подвержены люди всех возрастов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Симптомы:

  • внезапная головная боль, вплоть до рвоты;
  • невозможность проглотить пищу и першение в горле;
  • потеря координации и головокружение;
  • нарушение зрения и речи, непонимание речи другого человека;
  • онемение или асимметрия лица;
  • нарушение чувствительности и двигательной функции на одной половине тела.
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