В Красноярском крае после пандемии ковида выросло число больных с инсультом

Posted 14 января, 04:54
Published 14 января, 04:54
Modified 14 января, 04:54
Updated 14 января, 04:54
По словам неврологов, тяжелые осложнения на сердечно-сосудистую систему, которые дает коронавирусная инфекция, чаще приводят к смерти.
Оказывается, что осложнения влияют на свертываемость крови, что приводит к образованию тромбов, в том числе и в сосудах головного мозга.
Заведующая неврологическим отделением Богучанской больницы Наталья Цесарская рекомендует следить за состоянием здоровья, принимать гипотензивные препараты и не оставлять без присмотра пожилых родственников.
Цесарская отмечает, что лекарства от высокого давления, которые прописал врач, необходимо принимать регулярно, даже при хорошем самочувствии. Таблетки позволяют корректировать давление и помогают избежать тяжелых последствий инсульта.
Инсульт — тяжелое заболевание мозга, которое является одним из самых смертоносных в мире. Инсульту подвержены люди всех возрастов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Симптомы: