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Posted 14 января, 06:44

Published 14 января, 06:44

Modified 14 января, 09:38

Updated 14 января, 09:38

Власти рассказали, отменят ли ЕГЭ в России в ближайшие годы

Власти рассказали, отменят ли ЕГЭ в России в ближайшие годы

14 января 2025, 06:44
Фото: 1MI.
В Рособрнадзоре прокомментировали появившуюся информацию о возможной отмене ЕГЭ в России.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что в России уже начался процесс отказа от ЕГЭ. Нилов отмечал, что вместо единого государственного экзамена появится новый формат оценки знаний школьников.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что речи об отмене ЕГЭ в ближайшие годы не идет. По его словам, все изменения в этой системе будут анонсированы за несколько лет.

«Всем учащимся старших классов рекомендуем спокойно продолжать подготовку к экзаменам, опираясь на официальную информацию, размещенную на официальных ресурсах Рособрнадзора и Федерального института педагогических измерений (ФИПИ)».

До этого мы рассказывали, что в России установили минимальные баллы ЕГЭ для поступления в 2025/26 году.

#Никита Алексеев#Люди#Общество#Россия#Экзамены#ЕГЭ
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