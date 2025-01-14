Власти рассказали, отменят ли ЕГЭ в России в ближайшие годы

Posted 14 января, 06:44
Published 14 января, 06:44
Modified 14 января, 09:38
Updated 14 января, 09:38
Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что в России уже начался процесс отказа от ЕГЭ. Нилов отмечал, что вместо единого государственного экзамена появится новый формат оценки знаний школьников.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что речи об отмене ЕГЭ в ближайшие годы не идет. По его словам, все изменения в этой системе будут анонсированы за несколько лет.
«Всем учащимся старших классов рекомендуем спокойно продолжать подготовку к экзаменам, опираясь на официальную информацию, размещенную на официальных ресурсах Рособрнадзора и Федерального института педагогических измерений (ФИПИ)».
До этого мы рассказывали, что в России установили минимальные баллы ЕГЭ для поступления в 2025/26 году.