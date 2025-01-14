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Posted 14 января, 14:43

Published 14 января, 14:43

Modified 14 января, 15:15

Updated 14 января, 15:15

В России произошел масштабный сбой в работе интернета

В России произошел масштабный сбой в работе интернета

14 января 2025, 14:43
Фото: 1MI.
Сегодня, 14 января, жители Красноярского края и других регионов России жалуются на массовые сбои в работе интернета.

Многие пользователи жалуются на проблемы при загрузке сайтов и различных приложений.

Красноярцы сообщают, что сбой в работе интернета произошел в районе 21:00.

«В какой-то момент перестали работать сайты и открываться приложения. Вообще ничего не открывается кроме Telegram и „Вконтакте“».
Фото: prmira.ru

Корреспондент «Проспекта Мира» попытался открыть несколько сайтов, которые фиксируют интернет-сбои, однако работает только один из них. Массовые сбои наблюдаются у всех операторов связи в России.

Фото: downdetector.su

В Роскомнадзоре заявили, что не знают причин падения интернета в России.

«Фиксируются сбои у всех операторов, причину сбоя устанавливают», — сказали Mash в пресс-службе РКН.

Обновлено: в Роскомнадзоре сообщили, что массовый сбой произошел из-за кратковременного нарушения связности. В ведомстве добавили, что работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Интернет#Красноярский край#Россия
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