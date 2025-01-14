В России произошел масштабный сбой в работе интернета

Posted 14 января, 14:43
Published 14 января, 14:43
Modified 14 января, 15:15
Updated 14 января, 15:15
Многие пользователи жалуются на проблемы при загрузке сайтов и различных приложений.
Красноярцы сообщают, что сбой в работе интернета произошел в районе 21:00.
«В какой-то момент перестали работать сайты и открываться приложения. Вообще ничего не открывается кроме Telegram и „Вконтакте“».
Корреспондент «Проспекта Мира» попытался открыть несколько сайтов, которые фиксируют интернет-сбои, однако работает только один из них. Массовые сбои наблюдаются у всех операторов связи в России.
В Роскомнадзоре заявили, что не знают причин падения интернета в России.
«Фиксируются сбои у всех операторов, причину сбоя устанавливают», — сказали Mash в пресс-службе РКН.
Обновлено: в Роскомнадзоре сообщили, что массовый сбой произошел из-за кратковременного нарушения связности. В ведомстве добавили, что работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.