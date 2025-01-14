Владельца «Сибиряка» Егорова оставили в СИЗО. Против него возбудили третье дело

Сегодня, 14 января, стало известно о возбуждении очередного уголовного дела против Егорова. Как считает следствие, при строительстве домов для расселения граждан из ветхого жилья в Лесосибирске «Сибиряк» заменил часть материала на более дешевый аналог и внес ложные сведения в документы — так компания, как заявляется, похитила свыше 163 миллионов рублей. После строительства жилого комплекса подвалы домов подтапливало.