Владельца «Сибиряка» Егорова оставили в СИЗО. Против него возбудили третье дело

Posted 14 января, 08:01
Published 14 января, 08:01
Modified 14 января, 08:09
Updated 14 января, 08:09
Бизнесмена задержали 19 ноября по уголовному делу о мошенничестве при строительстве развязки на Северном шоссе. По версии следствия, «Сибиряк» завысил стоимость балок и указал недостоверные сведения в проектной документации, согласовав с управлением капитального строительства (УКС). СК считает, что компания похитила около 71 миллиона рублей.
Егорова отправили в СИЗО, однако он подал апелляцию и просил выпустить из-за жалоб на здоровье, но краевой суд отказал, «так как подсудимый не обращался к руководству СИЗО с просьбой о проведении медицинского освидетельствования. И оно не было проведено».
Сегодня, 14 января, стало известно о возбуждении очередного уголовного дела против Егорова. Как считает следствие, при строительстве домов для расселения граждан из ветхого жилья в Лесосибирске «Сибиряк» заменил часть материала на более дешевый аналог и внес ложные сведения в документы — так компания, как заявляется, похитила свыше 163 миллионов рублей. После строительства жилого комплекса подвалы домов подтапливало.
Кроме этого, с весны 2023 года расследуется дело о мошенничестве при реконструкции школы, в которой учился экс-губернатор Александр Усс, в Иланском. По версии следствия, «Сибиряк» завысил стоимость на 391 миллион рублей и продал школу администрации района за 1,1 млрд рублей, выделенные из краевого бюджета.