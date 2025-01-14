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Posted 14 января, 08:01

Published 14 января, 08:01

Modified 14 января, 08:09

Updated 14 января, 08:09

Владельца «Сибиряка» Егорова оставили в СИЗО. Против него возбудили третье дело

Владельца «Сибиряка» Егорова оставили в СИЗО. Против него возбудили третье дело

14 января 2025, 08:01
Фото: СК Красноярского края.
Владельцу строительного холдинга «Сибиряк» Владимиру Егорову продлили меру пресечения — Железнодорожный районный суд оставил его в СИЗО до 18 марта.

Бизнесмена задержали 19 ноября по уголовному делу о мошенничестве при строительстве развязки на Северном шоссе. По версии следствия, «Сибиряк» завысил стоимость балок и указал недостоверные сведения в проектной документации, согласовав с управлением капитального строительства (УКС). СК считает, что компания похитила около 71 миллиона рублей.

Егорова отправили в СИЗО, однако он подал апелляцию и просил выпустить из-за жалоб на здоровье, но краевой суд отказал, «так как подсудимый не обращался к руководству СИЗО с просьбой о проведении медицинского освидетельствования. И оно не было проведено».

Сегодня, 14 января, стало известно о возбуждении очередного уголовного дела против Егорова. Как считает следствие, при строительстве домов для расселения граждан из ветхого жилья в Лесосибирске «Сибиряк» заменил часть материала на более дешевый аналог и внес ложные сведения в документы — так компания, как заявляется, похитила свыше 163 миллионов рублей. После строительства жилого комплекса подвалы домов подтапливало.

Кроме этого, с весны 2023 года расследуется дело о мошенничестве при реконструкции школы, в которой учился экс-губернатор Александр Усс, в Иланском. По версии следствия, «Сибиряк» завысил стоимость на 391 миллион рублей и продал школу администрации района за 1,1 млрд рублей, выделенные из краевого бюджета.

  • Ранее сына Владимира Егорова Антона отправили в СИЗО. Его подозревают в мошенничестве при модернизации асфальтобетонного завода. Егорова-младшего арестовали спустя 10 дней после задержания отца.
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