Банку сгущенки бросили гости медведице в зоопарке Красноярска

Posted 15 января, 05:50
Published 15 января, 05:50
Modified 15 января, 05:56
Updated 15 января, 05:56
Об инциденте рассказали в «Роевом ручье» и напомнили о случае, как в 2022 году на Диксоне спасали белого медведя, в пасти которого застряла консервная банка. Зверь, которого прозвали Монеточкой, тогда измучился и вышел к людям. На помощь вылетали специалисты из Москвы, чтобы провести операцию. Перед этим специалистам пришлось усыпить животное.
В ситуации с белой медведицей Урсулой из «Роева ручья» все закончилось благополучно. Сотрудники зоопарка считают, что такое поведение животного могло быть продиктовано тем, что медведица еще не забыла, как несколько лет назад питалась отходами на помойках Диксона, а после проходила лечение.
«Если желаете видеть, как кушают наши питомцы — следите за расписанием показательных кормлений и посещайте парк в указанные часы. Наблюдайте за животными, не вмешиваясь в их естественное поведение. Бросая в вольер предметы, вы можете навредить здоровью наших питомцев», — сообщили в «Роевом ручье».