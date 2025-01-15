Банку сгущенки бросили гости медведице в зоопарке Красноярска

Об инциденте рассказали в «Роевом ручье» и напомнили о случае, как в 2022 году на Диксоне спасали белого медведя, в пасти которого застряла консервная банка. Зверь, которого прозвали Монеточкой, тогда измучился и вышел к людям. На помощь вылетали специалисты из Москвы, чтобы провести операцию. Перед этим специалистам пришлось усыпить животное.