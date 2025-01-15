prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 05:50

Published 15 января, 05:50

Modified 15 января, 05:56

Updated 15 января, 05:56

Банку сгущенки бросили гости медведице в зоопарке Красноярска

Банку сгущенки бросили гости медведице в зоопарке Красноярска

15 января 2025, 05:50
Фото: Роев Ручей.
В красноярском парке «Роев ручей» посетители нарушили запрет на кормление и бросили в вольер к белой медведице банку сгущенного молока. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Об инциденте рассказали в «Роевом ручье» и напомнили о случае, как в 2022 году на Диксоне спасали белого медведя, в пасти которого застряла консервная банка. Зверь, которого прозвали Монеточкой, тогда измучился и вышел к людям. На помощь вылетали специалисты из Москвы, чтобы провести операцию. Перед этим специалистам пришлось усыпить животное.

В ситуации с белой медведицей Урсулой из «Роева ручья» все закончилось благополучно. Сотрудники зоопарка считают, что такое поведение животного могло быть продиктовано тем, что медведица еще не забыла, как несколько лет назад питалась отходами на помойках Диксона, а после проходила лечение.

Фото: Роев Ручей

«Если желаете видеть, как кушают наши питомцы — следите за расписанием показательных кормлений и посещайте парк в указанные часы. Наблюдайте за животными, не вмешиваясь в их естественное поведение. Бросая в вольер предметы, вы можете навредить здоровью наших питомцев», — сообщили в «Роевом ручье».

Читайте также:
Погибшему медведю Диксону из Красноярского края всё-таки установят памятник в МосквеВ красноярском зоопарке появилось новое животное. Какое?Жираф из красноярского зоопарка выздоровела. У неё были проблемы с пищеварением
#Владислав Савончик#Происшествия#Животные#Красноярск#Зоопарк#Роев ручей#Белый медведь#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика