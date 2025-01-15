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Posted 15 января, 08:39

Published 15 января, 08:39

Modified 15 января, 11:38

Updated 15 января, 11:38

Чем Взлетка лучше и хуже центра для жизни? Мнение красноярской урбанистки

Чем Взлетка лучше и хуже центра для жизни? Мнение красноярской урбанистки

15 января 2025, 08:39
Фото: t.me/profgorozhanka.
Красноярская урбанистка Мария Быстрова два месяца назад переехала из центра города на Взлетку. Она рассказала, чем микрорайон хорош и плох для жизни.

Быстрова написала об этом в своем телеграм-канале «Профессиональная горожанка». По её словам, после переезда она заметила позитивные изменения для повседневной жизни:

«Оказалось, что никаких значительных якорей для меня в центре нет, то есть чего-то такого, зачем нужно регулярно ездить. Пока максимум сожаления — студия йоги, но это дело наживное. Взлетка для меня вполне самодостаточное место для жизни.
Плюс не наблюдаю каждый день, как чудовищно разворошили центр из-за стройки метро. Даже когда закрыли Центральный парк на реконструкцию — это сломало удобство повседневных маршрутов, а то, что происходит сейчас — вообще серьезный удар по жизни. Здесь у меня все давно построено и для глобальных строительных вторжений больше нет места».

Как пишет Быстрова, в центре «сложно с продуктами» и с разнообразием магазинов повседневного спроса.

«После переезда почувствовала себя приехавшей с голодного края: как это свежее мясо или корм кошке можно купить рядом с домом? Все, ради чего бы раньше пришлось топать прилично или заказывать доставку теперь рядом. Неожиданно, но это повышает качество жизни».

Еще в «транспортном поведении» урбанистики после переезда появились автобусы!

«Раньше или пешком или такси, но конечно чаще такси. А что изменилось? Да теперь остановки во все стороны тоже рядом с домом, а не как в центре разбросаны по односторонним улицам».
Фото: t.me/profgorozhanka

Кроме того, Быстрова подметила, что теперь ей на голову упадут детали фасадов, которые сыпятся на тротуары в центре.

«Взлетка интригует меня в краеведческом смысле. Дореволюционный Красноярск, Советский Красноярск — это в центре, а здесь у нас Красноярск на смене эпох! Здесь планировали новый центр города, здесь начали строить первое коммерческое жилье и появилось много объектов капрома. Это уже вполне себе наследие, только нераскрытое».

О проблемах и дефицитах Взлетки Быстрова написала отдельный пост. Первый минус — отсутствие единой спланированной пешеходной среды.

«Куда бы ты не пошел, почти всегда приходится идти по дороге и уступать дорогу автомобилям. Все потому, что Взлетка более 20 лет застраивалась разными застройщиками, которые, конечно, не мыслили район как единый объект и не задумывались о пешеходной связности. В итоге тротуаров не то чтобы нет, но они фрагментарны, часто очень узкие и не ведут туда, куда надо. По-моему мнению, это самый сильный элемент дискомфорта в районе».

В связи с этим улицы на Взлетке, по мнению урбаниста, не организованы и не благоустроены как общественные пространства — с парками и скверами там «не густо».

Еще минусы — отсутствие культурных учреждений: в районе нет ДК, музеев и библиотек и малое количество высоких деревьев и другого озеленения.

Фото: t.me/profgorozhanka

По словам Быстровой, в микрорайоне нет интересного старого или нового современного уличного искусства.

«Советского искусства Взлетке уже не досталось, потом было как-то не до него, а новая волна украшения города паблик-артом до района пока не докатилась».

Последний небольшой минус: во дворах есть сетки только под пластик — «можно было бы еще стекло и алюминий».

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#София Штейнберг
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