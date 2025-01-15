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Posted 15 января, 07:23

Published 15 января, 07:23

Modified 15 января, 07:32

Updated 15 января, 07:32

Экс-премьер края Лапшин оспаривает решение о том, что он может сидеть в колонии

Экс-премьер края Лапшин оспаривает решение о том, что он может сидеть в колонии

15 января 2025, 07:23
Фото: prmira.ru.
15 января в Центральном районном суде Красноярска прошло очередное заседание по делу экс-премьера края Юрия Лапшина. Ранее на суде заявили, что здоровье Лапшина позволяет ему отбывать наказание в колонии, однако он с этим не согласен.

Лапшина судят по делу о махинациях с метро. Прокуратура запрашивала 6 лет лишения свободы, однако в начале лета защита экс-чиновника объявила, что у него 4 стадия рака, и попросила освободить его от реального наказания. В итоге Лапшину назначили экспертизу.

В декабре суд заявил, что у Лапшина действительно была выявлена 4 стадия рака. Однако комиссия сделала вывод, что, несмотря на заболевание, бывший чиновник «может отбывать наказание в условиях изоляции без угрозы для жизни и здоровья».

В прокуратуре сообщили, что сегодня защита привела свидетеля — специалиста по судебной медицине. Он прокомментировал состояние здоровья Лапшина и выводы судмедэкспертизы. Защита считает, что заключение экспертизы неверно и не соответствует требованиям закона.

Адвокаты продолжают настаивать, что Лапшин не может отбывать наказание в колонии. Они направили два ходатайства: о приобщении заключения своего специалиста к материалам уголовного дела и о признании заключения судебной медицинской экспертизы недопустимым доказательством.

Очередное заседание запланировано на завтра, 16 января. На нем предполагается допрос других свидетелей со стороны защиты и разрешение заявленных ходатайств.

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