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Posted 15 января, 08:18

Published 15 января, 08:18

Modified 15 января, 08:55

Updated 15 января, 08:55

Фура смяла легковушку с целой семьей на трассе в Красноярском крае

Фура смяла легковушку на трассе в Красноярском крае. Погибла семья

15 января 2025, 08:18
Фото: МВД 24.

Фура смяла легковушку с целой семьей на трассе в Красноярском крае

В Нижнеингашском районе Красноярского края на 1160 километре автодороги Р-255 «Сибирь» произошла смертельная авария с грузовиком. Двое взрослых и ребенок погибли.

В ГАИ сообщили, что 33-летний водитель «Тойоты Филдер» двигался со стороны Канска в сторону Иркутска. В один момент он не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком «Ман», за рулем которого был 51-летний мужчина.

Водитель легковушки, 30-летняя пассажирка и 4-летний ребенок погибли на месте ДТП.

Выясняются подробности произошедшего.

В полиции уточнили «Проспекту Мира», что в легковушке находилась семья.

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#Владислав Савончик#ДТП#Красноярский край#Погибшие#ГАИ#Грузовик
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