Фура смяла легковушку на трассе в Красноярском крае. Погибла семья

Posted 15 января, 08:18
Published 15 января, 08:18
Modified 15 января, 08:55
Updated 15 января, 08:55
В ГАИ сообщили, что 33-летний водитель «Тойоты Филдер» двигался со стороны Канска в сторону Иркутска. В один момент он не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком «Ман», за рулем которого был 51-летний мужчина.
Водитель легковушки, 30-летняя пассажирка и 4-летний ребенок погибли на месте ДТП.
Выясняются подробности произошедшего.
В полиции уточнили «Проспекту Мира», что в легковушке находилась семья.