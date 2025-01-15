Фура смяла легковушку на трассе в Красноярском крае. Погибла семья

В ГАИ сообщили, что 33-летний водитель «Тойоты Филдер» двигался со стороны Канска в сторону Иркутска. В один момент он не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком «Ман», за рулем которого был 51-летний мужчина.