Красноярец скатился на плюшке и сломал позвоночник. Ему нужно две операции

Posted 15 января, 10:51
Published 15 января, 10:51
Modified 15 января, 10:53
Updated 15 января, 10:53
Как рассказали в БСМП, мужчину доставили в больницу с места отдыха. Врачи диагностировали у него тяжелую травму позвоночника — перелом первого позвонка поясничного отдела со сдавливанием спинного мозга.
В таких случаях пациенту требуется две операции. Первую операцию мужчине уже провели — в месте травмы зафиксировали позвонки специальными имплантами. Теперь ему предстоит вторая операция на передних отделах позвонков.
После такой травмы и хирургического вмешательства пациенту предстоит длительное восстановление. Восстановление может занять до 3 месяцев.