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Posted 15 января, 10:51

Published 15 января, 10:51

Modified 15 января, 10:53

Updated 15 января, 10:53

Красноярец скатился на плюшке со склона и сломал позвоночник

Красноярец скатился на плюшке и сломал позвоночник. Ему нужно две операции

15 января 2025, 10:51
Фото: vk.com/bsmp.krsk.

Красноярец скатился на плюшке со склона и сломал позвоночник

Красноярец попал в больницу после катания на тюбинге. Оказалось, он сломал позвоночник.

Как рассказали в БСМП, мужчину доставили в больницу с места отдыха. Врачи диагностировали у него тяжелую травму позвоночника — перелом первого позвонка поясничного отдела со сдавливанием спинного мозга.

В таких случаях пациенту требуется две операции. Первую операцию мужчине уже провели — в месте травмы зафиксировали позвонки специальными имплантами. Теперь ему предстоит вторая операция на передних отделах позвонков.

Фото: vk.com/bsmp.krsk

После такой травмы и хирургического вмешательства пациенту предстоит длительное восстановление. Восстановление может занять до 3 месяцев.

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