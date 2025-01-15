Красноярец скатился на плюшке и сломал позвоночник. Ему нужно две операции

В таких случаях пациенту требуется две операции. Первую операцию мужчине уже провели — в месте травмы зафиксировали позвонки специальными имплантами. Теперь ему предстоит вторая операция на передних отделах позвонков.

Как рассказали в БСМП, мужчину доставили в больницу с места отдыха. Врачи диагностировали у него тяжелую травму позвоночника — перелом первого позвонка поясничного отдела со сдавливанием спинного мозга.

После такой травмы и хирургического вмешательства пациенту предстоит длительное восстановление. Восстановление может занять до 3 месяцев.

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