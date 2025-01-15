prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 03:08

Published 15 января, 03:08

Modified 15 января, 03:10

Updated 15 января, 03:10

Красноярским чиновникам рассказали, как правильно использовать водоемы в Крещение

Красноярским чиновникам рассказали, как правильно использовать водоемы в Крещение

15 января 2025, 03:08
Фото: 1MI.
В краевом Роспотребнадзоре составили рекомендации для властей по использованию водоемов для окунания людей и забора воды в Крещение.

В ведомстве отмечают, что для снижения рисков возникновения и угрозы распространения заболеваний чиновникам рекомендовали не использовать для купелей водоемы, которые загрязнены сточными водами и промышленными объектами.

При использовании купелей власти должны предусмотреть применение централизованной системы водоснабжения с возможностью ее смены и пополнения.

Кроме того, рядом с купелями должны быть размещены пункты ожидания и обогрева людей.

  • В этом году в Красноярске обустроят три купели: на правом и левом берегах Енисея. Они будут работать с 23:45 18 января до 21:00 19 января.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Красноярский край#Роспотребнадзор#Крещение#Купель
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика