Красноярским чиновникам рассказали, как правильно использовать водоемы в Крещение

Posted 15 января, 03:08
Published 15 января, 03:08
Modified 15 января, 03:10
Updated 15 января, 03:10
В ведомстве отмечают, что для снижения рисков возникновения и угрозы распространения заболеваний чиновникам рекомендовали не использовать для купелей водоемы, которые загрязнены сточными водами и промышленными объектами.
При использовании купелей власти должны предусмотреть применение централизованной системы водоснабжения с возможностью ее смены и пополнения.
Кроме того, рядом с купелями должны быть размещены пункты ожидания и обогрева людей.