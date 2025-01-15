Красноярцы не могут дождаться автобусов №6 и №90 и плачут от ветра на остановках

Posted 15 января, 10:40
Published 15 января, 10:40
Modified 15 января, 11:01
Updated 15 января, 11:01
Несколько красноярцев рассказали «Проспекту Мира», что во вторник вечером, 14 января, им пришлось больше 30 минут ждать автобус №90.
«Я вчера вечером пытался уехать с Красраба и простоял на остановке около 40 минут. В итоге автобуса №90 я так и не дождался. Пришлось ехать с пересадками».
Корреспондент «ПМ» тоже столкнулся с подобной проблемой. По его словам, он пришел на остановку «Музыкальный театр» в 17:10, однако автобус №90 маршрута приехал только спустя 30 минут.
«За все это время я следил за движением автобусов через сервис, и приложение показало, что с линии одновременно ушло два автобуса».
По словам корреспондента, на остановке «Художественная галерея» в салон зашла бабушка и расплакалась из-за того, что ей пришлось долго ждать автобус №90 во время сильного ветра.
В департаменте горхозяйства и транспорта «ПМ» при этом заявили, что в тот день в районе 17 часов опозданий не было, интервал составлял от 10 до 20 минут.
«Единственное отклонение, которое заметили, было в районе КрасТЭЦ после 18:20. Опоздание на 30 минут. По выпуску у маршрута №90 было хорошо, накануне было 24 машины на линии (по расписанию надо 22), то есть перевыпуск. Сходов не было, все работали».
Еще красноярцы сообщили о проблемах в работе маршрута №6. Несколько жителей в разговоре с ТВК пожаловались на большой интервал между автобусами и отсутствие кондукторов.
Красноярка Елена рассказала, что утром 15 января «масса людей не смогла уехать без пересадок на работу».
«Вообще ни одного автобуса по маршруту от „ДК Кировский“ до „Кардиоцентра“ не было на маршруте. Звонили по круглосуточному номеру call-центра, где ответили, что нет ни одного автобуса на данном маршруте».
В департаменте горхозяйства и транспорта «ПМ» ответили, что на предприятии, которое обслуживает маршрут №6, острая нехватка водителей.
«Утром 15 января на работу не вышли два человека, из-за чего не выпустили машины на линию. Сейчас проводится проверка, предприятие оштрафуют за неисполнение условий муниципального контракта. Кондуктора отсутствуют также из-за острой нехватки персонала».
В департаменте добавили, что большие интервалы между автобусами возникают и из-за пробок на дорогах.