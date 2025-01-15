Круиз в Дудинку за 10 миллионов стал самым дорогим туром России

Posted 15 января, 07:45
Published 15 января, 07:45
Modified 15 января, 07:47
Updated 15 января, 07:47
По информации Ассоциации, самым дорогим туром по России стал 11-дневный круиз «Енисейская экспедиция» по маршруту Дудинка — Красноярск в августе 2024 года. Его выполняет компания «ВодоходЪ» на теплоходе «Максим Горький».
Круиз оплатила семья с детьми и их друзья — они заказали несколько кают на девять человек за 10,04 миллиона рублей: вышло чуть больше 1,1 миллиона с человека.
На втором месте среди самых дорогих туров оказался 12-дневный круиз на Северный полюс на атомном ледоколе. Он обошелся семейной паре в 6,96 млн рублей.
Третью строчку занял тот же круиз по Енисею в Дудинку. Семья из 11 человек купила туда путевку за 6,48 миллиона рублей.