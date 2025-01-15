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Posted 15 января, 07:45

Published 15 января, 07:45

Modified 15 января, 07:47

Updated 15 января, 07:47

Круиз в Дудинку за 10 миллионов стал самым дорогим туром России

Круиз в Дудинку за 10 миллионов стал самым дорогим туром России

15 января 2025, 07:45
Фото: vodohod.com.
Топ самых дорогих туров за 2024 год составили в Ассоциации туроператоров России.

По информации Ассоциации, самым дорогим туром по России стал 11-дневный круиз «Енисейская экспедиция» по маршруту Дудинка — Красноярск в августе 2024 года. Его выполняет компания «ВодоходЪ» на теплоходе «Максим Горький».

Круиз оплатила семья с детьми и их друзья — они заказали несколько кают на девять человек за 10,04 миллиона рублей: вышло чуть больше 1,1 миллиона с человека.

На втором месте среди самых дорогих туров оказался 12-дневный круиз на Северный полюс на атомном ледоколе. Он обошелся семейной паре в 6,96 млн рублей.

Третью строчку занял тот же круиз по Енисею в Дудинку. Семья из 11 человек купила туда путевку за 6,48 миллиона рублей.

  • В 2022 году первое место среди самых дорогих туров России также занял 12-дневный круиз в Дудинку. Тогда за путешествие компания из семи человек отдала в 3,56 миллиона рублей — по 508 тысяч с человека.
  • В 2023 году самым дорогим туром по России также стал 12-дневный круиз Дудинка — Красноярск. Его купили 11 человек за 6,479 миллиона рублей — на 1 человека стоимость составила более 680 тысяч.
  • На сайте компании «ВодоходЪ» сейчас опубликованы цены на 2025 год — есть предложения от 392 тысяч рублей на одного за шестидневную поездку, от 853 тысяч на одного за 12-дневную поездку и другие.
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