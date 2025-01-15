Мэрия Красноярска требует изъять 9-летний недострой на Базаихе

Posted 15 января, 09:49
Published 15 января, 09:49
Modified 15 января, 11:45
Updated 15 января, 11:45
Департамент указывает в заявлении, что в мае 2020 года заключило договор аренды участка недалеко от «Столбов» в границах улицы Базайской, 52 (кадастровый номер — 24:50:0700094:289). Площадь участка — чуть больше гектара. К марту 2023-го компания должна была достроить тут спортивный комплекс, но не сделала этого.
Договор аренды уже истек, в степень готовности объекта составляет лишь 10%, его площадь 568,2 квадрата, а площадь застройки 1 333,2 квадрата. В департаменте считают, что могут принудительно изъять объект по правилам Градостроительного кодекса.
История со строительством на Базаихе тянется с 2013 года — тогда было получено разрешение на строительство. В 2016 году мы писали, что там строят базу отдыха. Договор аренды периодически продлевали, чтобы компания могла достроить объект, который теперь значится как спорткомплекс.
Мэрия также требует в суде изъять недострой на Сурикова. Глава города Владислав Логинов заявлял, что интерес к зданию есть у владельцев сети «Вкусно — и точка».