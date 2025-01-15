Мэрия Красноярска требует изъять 9-летний недострой на Базаихе

История со строительством на Базаихе тянется с 2013 года — тогда было получено разрешение на строительство. В 2016 году мы писали, что там строят базу отдыха. Договор аренды периодически продлевали, чтобы компания могла достроить объект, который теперь значится как спорткомплекс.