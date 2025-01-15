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Posted 15 января, 06:19

Published 15 января, 06:19

Modified 15 января, 06:20

Updated 15 января, 06:20

На Солнце появилась огромная корональная дыра. Что это такое и опасно ли это?

На Солнце появилась огромная корональная дыра. Что это такое и опасно ли это?

15 января 2025, 06:19
Фото: xras.ru.
На Солнце возникла большая корональная дыра. Она вызовет рост скорости солнечного ветра, который может спровоцировать сильные магнитные бури.

Корональная дыра — это область на Солнце, в которой магнитное поле разомкнуто и открыто в межпланетное пространство. Через такие участки горячий газ уходит из короны Солнца в космос. После этого светящееся вещество исчезает и формируется темная область. Основное свойство корональных дыр — увеличение скорости солнечного ветра.

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ рассказали, что скорость солнечного ветра увеличится до 600-700 км/ч и будет держаться на этом уровне в течение этой недели.

По словам ученых, сам по себе рост скорости ветра не приводит к магнитным бурям, однако образовавшаяся на Солнце корональная дыра слишком сложной формы. Из-за этого скорость солнечного ветра может испытывать резкие перепады, раскачивая магнитное поле Земли.

Корональная дыра на Солнце
Корональная дыра на Солнце. Фото: xras.ru

Астрофизики считают, что это может привести к появлению сильных магнитных бурь в ближайшее время.

Руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков в разговоре с «Проспектом Мира» отметил, что появление корональной дыры на Солнце не вызывает тревоги у специалистов.

«Думаю, что ничего экстраординарного не произойдет. Прогноз по магнитным бурям — все спокойно на ближайшие три дня. Полярных сияний, скорее всего, не будет».
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Космос#Красноярский край#Солнце#Земля#Северное сияние#Магнитная буря
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