На Солнце появилась огромная корональная дыра. Что это такое и опасно ли это?

Posted 15 января, 06:19
Published 15 января, 06:19
Modified 15 января, 06:20
Updated 15 января, 06:20
Корональная дыра — это область на Солнце, в которой магнитное поле разомкнуто и открыто в межпланетное пространство. Через такие участки горячий газ уходит из короны Солнца в космос. После этого светящееся вещество исчезает и формируется темная область. Основное свойство корональных дыр — увеличение скорости солнечного ветра.
В лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ рассказали, что скорость солнечного ветра увеличится до 600-700 км/ч и будет держаться на этом уровне в течение этой недели.
По словам ученых, сам по себе рост скорости ветра не приводит к магнитным бурям, однако образовавшаяся на Солнце корональная дыра слишком сложной формы. Из-за этого скорость солнечного ветра может испытывать резкие перепады, раскачивая магнитное поле Земли.
Астрофизики считают, что это может привести к появлению сильных магнитных бурь в ближайшее время.
Руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков в разговоре с «Проспектом Мира» отметил, что появление корональной дыры на Солнце не вызывает тревоги у специалистов.
«Думаю, что ничего экстраординарного не произойдет. Прогноз по магнитным бурям — все спокойно на ближайшие три дня. Полярных сияний, скорее всего, не будет».