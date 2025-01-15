На Солнце появилась огромная корональная дыра. Что это такое и опасно ли это?

Корональная дыра — это область на Солнце, в которой магнитное поле разомкнуто и открыто в межпланетное пространство. Через такие участки горячий газ уходит из короны Солнца в космос. После этого светящееся вещество исчезает и формируется темная область. Основное свойство корональных дыр — увеличение скорости солнечного ветра.