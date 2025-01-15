На «Столбах» закрыли торговые павильоны с кофе, сувенирами и пончиками. Почему?

Как рассказала Ngs24.ru предпринимательница Светлана Катанаева, у которой на «Столбах» был кофейный бизнес, всё произошло из-за изменений в законодательстве. В 2023 году приняли поправку в федеральный закон — по ней вся инфраструктура может размещаться и работать в нацпарке в соответствии с рекреационным планом. Дирекция должна провести торги и с их победителем заключить соглашения. Только после этого этапа возможна торговля и другие услуги.