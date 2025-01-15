На «Столбах» закрыли торговые павильоны с кофе, сувенирами и пончиками. Почему?

Posted 15 января, 06:41
Published 15 января, 06:41
Modified 15 января, 06:43
Updated 15 января, 06:43
В пресс-службе национального парка пояснили, что торговые точки не будут работать до «утверждения нормативных актов, регламентирующих деятельность магазинов». Когда именно заработают торговые точки, пока неизвестно.
Как рассказала Ngs24.ru предпринимательница Светлана Катанаева, у которой на «Столбах» был кофейный бизнес, всё произошло из-за изменений в законодательстве. В 2023 году приняли поправку в федеральный закон — по ней вся инфраструктура может размещаться и работать в нацпарке в соответствии с рекреационным планом. Дирекция должна провести торги и с их победителем заключить соглашения. Только после этого этапа возможна торговля и другие услуги.
«На „Столбах“, насколько мне известно, разработкой и утверждением такого плана занимались весь 2024 год. И пока все это длится, закон позволяет работать на старых условиях. Вся наша торговля на „Столбах“ была по договору на возмещения затрат, то есть это услуга по содержанию инфраструктуры. Причем с полным контролем со стороны заповедника вплоть до ассортимента продукции и участием в разных волонтерских программах.
Никто из предпринимателей в аренде торговые точки там не имел. Однако региональное УФАС посчитало иначе и предупредило дирекцию о нарушении», — рассказывает Светлана Катанаева.
Средства, которые нацпарк получал за работу предпринимателей, шли, в том числе, на содержание теплых бесплатных туалетов. Как ранее выяснил «Проспект Мира», в ближайшее время общественные туалеты на «Красноярских Столбах» станут платными.