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Posted 15 января, 09:45

Published 15 января, 09:45

Modified 15 января, 09:47

Updated 15 января, 09:47

Nordstar распродает авиабилеты из Красноярска в Москву за 6 тысяч

Nordstar распродает авиабилеты из Красноярска в Москву за 6 тысяч

15 января 2025, 09:45
Фото: Денис Дымко, t.me/kja_inform.
Авиакомпания Nordstar открыла распродажу билетов на рейсы из Красноярска в Москву.

В конце января из Красноярска в Москву можно улететь за 5 900 рублей. Билеты по такой же цене есть на февраль и начало марта.

Фото: www.nordstar.ru

На конец марта самые дешевые билеты уже раскупили — сейчас цены начинают от 11 тысяч.

Другие авиакомпании на эти даты предлагают билеты по более высокой цене. Так, билеты на рейс из Красноярска в Москву можно приобрести от «Победы» — за 10 846 рублей, от «Аэрофлота» от 8 910 рублей. У Utair, который также сейчас проводит распродажу, билеты стоят от 7 985 рублей.

  • До этого мы рассказывали о том, что из Красноярска запустят новые авиарейсы в дальневосточные города.
  • Тут мы писали, что из Красноярска будут летать прямые рейсы в Самару и Полярный.
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