Nordstar распродает авиабилеты из Красноярска в Москву за 6 тысяч

Posted 15 января, 09:45
Published 15 января, 09:45
Modified 15 января, 09:47
Updated 15 января, 09:47
В конце января из Красноярска в Москву можно улететь за 5 900 рублей. Билеты по такой же цене есть на февраль и начало марта.
На конец марта самые дешевые билеты уже раскупили — сейчас цены начинают от 11 тысяч.
Другие авиакомпании на эти даты предлагают билеты по более высокой цене. Так, билеты на рейс из Красноярска в Москву можно приобрести от «Победы» — за 10 846 рублей, от «Аэрофлота» от 8 910 рублей. У Utair, который также сейчас проводит распродажу, билеты стоят от 7 985 рублей.