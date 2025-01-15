Nordstar распродает авиабилеты из Красноярска в Москву за 6 тысяч

Другие авиакомпании на эти даты предлагают билеты по более высокой цене. Так, билеты на рейс из Красноярска в Москву можно приобрести от «Победы» — за 10 846 рублей, от «Аэрофлота» от 8 910 рублей. У Utair, который также сейчас проводит распродажу, билеты стоят от 7 985 рублей.