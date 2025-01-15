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Posted 15 января, 11:55

Published 15 января, 11:55

Modified 15 января, 11:57

Updated 15 января, 11:57

Один ребенок выжил в смертельном ДТП с фурой на трассе в Красноярском крае

Один ребенок выжил в смертельном ДТП с фурой на трассе в Красноярском крае

15 января 2025, 11:55
Смертельная авария с грузовиком произошла 15 января В Нижнеингашском районе Красноярского края на 1160 километре автодороги Р-255 «Сибирь». Двое взрослых и один ребенок погибли, пострадал один ребенок.

Как ранее сообщали в ГАИ, «Тойота Филдер» двигалась со стороны Канска в сторону Иркутска. В один момент водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком «Ман», за рулем которого был 51-летний мужчина.

Водитель 33-летний легковушки, 30-летняя пассажирка и 4-летний ребенок погибли на месте ДТП. В полиции уточнили «Проспекту Мира», что в легковушке находилась семья.

Позднее в полиции уточнили, что в машине был еще один ребенок — 6-летний мальчик. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в больнице. Мальчик был в детском автомобильном кресле, а девочку перевозили с нарушениями правил перевозки несовершеннолетних.

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