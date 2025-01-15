Один ребенок выжил в смертельном ДТП с фурой на трассе в Красноярском крае

Как ранее сообщали в ГАИ, «Тойота Филдер» двигалась со стороны Канска в сторону Иркутска. В один момент водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком «Ман», за рулем которого был 51-летний мужчина.