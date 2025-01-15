Один ребенок выжил в смертельном ДТП с фурой на трассе в Красноярском крае

Posted 15 января, 11:55
Published 15 января, 11:55
Modified 15 января, 11:57
Updated 15 января, 11:57
Как ранее сообщали в ГАИ, «Тойота Филдер» двигалась со стороны Канска в сторону Иркутска. В один момент водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком «Ман», за рулем которого был 51-летний мужчина.
Водитель 33-летний легковушки, 30-летняя пассажирка и 4-летний ребенок погибли на месте ДТП. В полиции уточнили «Проспекту Мира», что в легковушке находилась семья.
Позднее в полиции уточнили, что в машине был еще один ребенок — 6-летний мальчик. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в больнице. Мальчик был в детском автомобильном кресле, а девочку перевозили с нарушениями правил перевозки несовершеннолетних.