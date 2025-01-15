Оркестр сыграл на красноярском ж/д вокзале. Послушайте, как волшебно

Posted 15 января, 14:13
Published 15 января, 14:13
Modified 15 января, 14:16
Updated 15 января, 14:16
С программой русской музыки для пассажиров и гостей выступили музыканты духового оркестра. В неё вошли народные песни и романсы, которые звучали в доме Василия Сурикова. В том числе — музыкальная иллюстрация «Из-за острова на стрежень» к знаменитой картине художника «Степан Разин».
Еще оркестр исполнил произведения русских композиторов, среди которых «Метелица» Василия Соловьёва-Седого, «Тройка» Георгия Свиридова, романс «Дорогой длинною» и другие.
В январе состоится еще пять концертов оркестра и хора на ж/д вокзале и станциях Красноярска. Расписание смотрите тут.