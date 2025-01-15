Оркестр сыграл на красноярском ж/д вокзале. Послушайте, как волшебно

С программой русской музыки для пассажиров и гостей выступили музыканты духового оркестра. В неё вошли народные песни и романсы, которые звучали в доме Василия Сурикова. В том числе — музыкальная иллюстрация «Из-за острова на стрежень» к знаменитой картине художника «Степан Разин».