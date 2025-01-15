От патриотизма до робототехники: 63 проекта края победили в конкурсе инициатив

Posted 15 января, 07:51
Published 15 января, 07:51
Modified 15 января, 07:53
Updated 15 января, 07:53
Как рассказали в компании, норильский промышленный район традиционно представил на конкурс максимальное количество проектов. Всего из 84 финалистов региона статус победителей получили 63 проекта.
В 2024 году среди участников на Таймыре популярными тема патриотизма, работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и их родителями, с детьми трудовых мигрантов, а также тема профориентации школьников.
Заметным стало направление технического творчества и робототехники. Теперь молодые преподаватели планируют решить задачу оснащения норильских школ необходимым оборудованием для развития технических навыков учеников.
Активно осваиваются авторы из детских и юношеских команд — они направили максимальное количество заявок в номинации «NEW Полюс», 13 из которых одержали победу в конкурсе социальных проектов.
Кроме городов и районов Красноярского края в списке были Мончегорск, Печенегский муниципальный округ и Ловозерский район Мурманской области, Чита и Газимуро-Заводский муниципальный округ Забайкальского края. Всего на конкурс поступил 371 проект. Эксперты выбрали 168 финалистов, из которых выделили 117 победителей.