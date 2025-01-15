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Posted 15 января, 07:51

Published 15 января, 07:51

Modified 15 января, 07:53

Updated 15 января, 07:53

От патриотизма до робототехники: 63 проекта края победили в конкурсе инициатив

От патриотизма до робототехники: 63 проекта края победили в конкурсе инициатив

15 января 2025, 07:51
Фото: Мир новых возможностей.
«Норникель» назвал победителей конкурса социальных проектов программы «Мир новых возможностей». 117 инициатив из городов, в которых работает компания, получат грантовую поддержку на 155 млн рублей. Из Красноярского края победителями стали 63 проекта из Норильска, Таймыра и поселка Светлогорск.

Как рассказали в компании, норильский промышленный район традиционно представил на конкурс максимальное количество проектов. Всего из 84 финалистов региона статус победителей получили 63 проекта.

В 2024 году среди участников на Таймыре популярными тема патриотизма, работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и их родителями, с детьми трудовых мигрантов, а также тема профориентации школьников.

Заметным стало направление технического творчества и робототехники. Теперь молодые преподаватели планируют решить задачу оснащения норильских школ необходимым оборудованием для развития технических навыков учеников.

Активно осваиваются авторы из детских и юношеских команд — они направили максимальное количество заявок в номинации «NEW Полюс», 13 из которых одержали победу в конкурсе социальных проектов.

Кроме городов и районов Красноярского края в списке были Мончегорск, Печенегский муниципальный округ и Ловозерский район Мурманской области, Чита и Газимуро-Заводский муниципальный округ Забайкальского края. Всего на конкурс поступил 371 проект. Эксперты выбрали 168 финалистов, из которых выделили 117 победителей.

#Владислав Савончик
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