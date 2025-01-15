ПАО «КАМАЗ» удерживает лидерские позиции на российском рынке

Основные усилия компании в 2024 году были направлены на поставку техники для защиты границ государства. Инженеры продолжили работать над развитием линейки К5. В августе на рынок вышел седельный тягач КАМАЗ-54902 (4×2). Эта модель является более доступной по стоимости альтернативой модели КАМАЗ-54901. Тягач можно использовать для перевозок на расстояния до тысячи километров. Также были представлены другие модели линейки К5, а именно: самосвалы КАМАЗ-6595 (6×4) и КАМАЗ-65951 (8×4), газовая версия флагмана КАМАЗ-54901 (4×2), седельный тягач КАМАЗ-65955 (6×6) и шасси КАМАЗ-65658 (6×2).