ПАО «КАМАЗ» удерживает лидерские позиции на российском рынке

Posted 15 января, 11:32
Published 15 января, 11:32
Modified 15 января, 11:32
Updated 15 января, 11:32
В сегменте от 8 до 14 тонн продажи достигли 4150 единиц техники, что позволило компании занять 2-е место после группы «ГАЗ». Стоит отметить, что продукция компании в этом сегменте появилась относительно недавно, и за последние три года объемы ее реализации выросли в 4 раза, пишет inkazan.ru.
Обеспечение российских субъектов пассажирским транспортом стало одним из приоритетных направлений работы компании в прошлом году. В результате было продано более 2200 единиц такого транспорта, что стало историческим максимумом. В это число вошли автобус среднего класса КАМАЗ-4290-30-5М, автобус КАМАЗ-4280-F5 «Вега» и электробус КАМАЗ-6282 ONC с ночной зарядкой.
Основные усилия компании в 2024 году были направлены на поставку техники для защиты границ государства. Инженеры продолжили работать над развитием линейки К5. В августе на рынок вышел седельный тягач КАМАЗ-54902 (4×2). Эта модель является более доступной по стоимости альтернативой модели КАМАЗ-54901. Тягач можно использовать для перевозок на расстояния до тысячи километров. Также были представлены другие модели линейки К5, а именно: самосвалы КАМАЗ-6595 (6×4) и КАМАЗ-65951 (8×4), газовая версия флагмана КАМАЗ-54901 (4×2), седельный тягач КАМАЗ-65955 (6×6) и шасси КАМАЗ-65658 (6×2).