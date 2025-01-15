Почему в Красноярск пришла оттепель в январе? Морозов не будет? Отвечает синоптик

Posted 15 января, 08:45
Published 15 января, 08:45
Modified 15 января, 08:47
Updated 15 января, 08:47
В ночь на четверг, 16 января, в Красноярске будет от -1 до -3, днем ожидается около -1…+1. В течение дня не будет осадков, но возможны порывы ветра 15-18 м/с.
«В пятницу, 17 января, в ночные часы будет от -3 до -5, в дневное время — около 0…-2. Скорость западного ветра составит 5-10 м/с, однако возможно усиление ветра до 18 м/с.
В субботу прогнозируется понижение температуры. Ночью ожидается -8…-10, днем -3…-5 градусов.
В Красноярске на Крещение будет небольшой морозец. В ночь на 19 января будет умеренный снег и около -8…-10. Днем также будет снег и -5…-7 градусов».
Дмитрий Ульянов объяснил, что основной причиной оттепели в Красноярске стал приток теплых воздушных масс, который спровоцировал юго-западный перенос воздуха.
«Сейчас теплые воздушные массы располагаются на большей части европейской территории России и в Средней Азии. Неудивительно, что они пришли к нам.
Предварительно, в начале следующей недели ожидается потепление. Возможно, что 21 января в дневные часы температура будет около 0. Пока перспектив для возвращения серьезного похолодания нет».
До этого мы рассказывали, что на прошлой неделе в Красноярске зацвела верба. Цветущие кусты заметили на пляже в Белых росах.