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Posted 15 января, 08:45

Published 15 января, 08:45

Modified 15 января, 08:47

Updated 15 января, 08:47

Синоптик рассказал, почему в Красноярске наступила оттепель в середине января

Почему в Красноярск пришла оттепель в январе? Морозов не будет? Отвечает синоптик

15 января 2025, 08:45
Фото: prmira.ru.

Синоптик рассказал, почему в Красноярске наступила оттепель в середине января

В Красноярск после потепления придет небольшой мороз, а потом снова наступит оттепель. Об этом «ПМ» рассказал глава отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов.

В ночь на четверг, 16 января, в Красноярске будет от -1 до -3, днем ожидается около -1…+1. В течение дня не будет осадков, но возможны порывы ветра 15-18 м/с.

«В пятницу, 17 января, в ночные часы будет от -3 до -5, в дневное время — около 0…-2. Скорость западного ветра составит 5-10 м/с, однако возможно усиление ветра до 18 м/с.

В субботу прогнозируется понижение температуры. Ночью ожидается -8…-10, днем -3…-5 градусов.

В Красноярске на Крещение будет небольшой морозец. В ночь на 19 января будет умеренный снег и около -8…-10. Днем также будет снег и -5…-7 градусов».

Дмитрий Ульянов объяснил, что основной причиной оттепели в Красноярске стал приток теплых воздушных масс, который спровоцировал юго-западный перенос воздуха.

«Сейчас теплые воздушные массы располагаются на большей части европейской территории России и в Средней Азии. Неудивительно, что они пришли к нам.

Предварительно, в начале следующей недели ожидается потепление. Возможно, что 21 января в дневные часы температура будет около 0. Пока перспектив для возвращения серьезного похолодания нет».

До этого мы рассказывали, что на прошлой неделе в Красноярске зацвела верба. Цветущие кусты заметили на пляже в Белых росах.

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