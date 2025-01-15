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Posted 15 января, 08:55

Published 15 января, 08:55

Modified 15 января, 08:58

Updated 15 января, 08:58

Публикуем самые редкие и популярные имена, которые давали красноярцы детям в декабре

Публикуем самые редкие и популярные имена, которые давали красноярцы детям в декабре

15 января 2025, 08:55
Фото: www.freepik.com.
Стали известны самые редкие и популярные имена, которые выбирали жители Красноярского края для своих детей в декабре 2024 года.

По данным единого портала ЗАГСов, в списке самых редких мужских имен в Красноярском крае в ноябре оказались: Райан, Рамир, Самад, Ахмадчон и Нурадил.

Самыми редкими женскими именами стали — Ансора, Этель, Паризода, Карашма и Зита.

Список самых популярных имен не меняется с июня этого года. Жители края чаще всего называли девочек — София, Ева и Анна. Самыми популярными именами среди мальчиков по-прежнему остаются — Александр, Артём и Михаил.

  • Тут мы рассказывали о самых редких и популярных именах, которые давали красноярцы детям с начала 2025 года.
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