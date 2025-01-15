Публикуем самые редкие и популярные имена, которые давали красноярцы детям в декабре

Posted 15 января, 08:55
Published 15 января, 08:55
Modified 15 января, 08:58
Updated 15 января, 08:58
По данным единого портала ЗАГСов, в списке самых редких мужских имен в Красноярском крае в ноябре оказались: Райан, Рамир, Самад, Ахмадчон и Нурадил.
Самыми редкими женскими именами стали — Ансора, Этель, Паризода, Карашма и Зита.
Список самых популярных имен не меняется с июня этого года. Жители края чаще всего называли девочек — София, Ева и Анна. Самыми популярными именами среди мальчиков по-прежнему остаются — Александр, Артём и Михаил.