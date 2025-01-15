Страховая, социальная, накопительная — разбираемся в видах российских пенсий

Страховая пенсия по старости предоставляется гражданам на общих условиях, основанных на их возрасте, стаже работы и индивидуальных пенсионных коэффициентах (ИПК). В текущем году право на ее получение имеют мужчины от 63 лет и женщины от 58 лет, имеющие стаж не менее 15 лет и ИПК не ниже 30.