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Posted 15 января, 10:00

Published 15 января, 10:00

Modified 15 января, 10:02

Updated 15 января, 10:02

Страховая, социальная, накопительная — разбираемся в видах российских пенсий

Страховая, социальная, накопительная — разбираемся в видах российских пенсий

15 января 2025, 10:00
Фото: 1MI. Страховая, социальная, накопительная — разбираемся в видах российских пенсий
Пенсионные выплаты отличаются друг от друга не только величиной, но и некоторыми другими нюансами, о которых будет полезно узнать как пенсионерам, так и более молодым людям, беспокоящимся о своем будущем. В сегодняшнем материале разберемся в особенностях разных видов выплат.

Какие виды пенсий существуют

Вообще в пенсионной системе Российской Федерации существует два основных вида выплат: страховые и социальные. К третьему виду можно отнести накопительные, несколько отличные по своей доступности от прочих. Каждое из данных пособий формируется и выплачивается на особой основе.

Страховая пенсия по старости предоставляется гражданам на общих условиях, основанных на их возрасте, стаже работы и индивидуальных пенсионных коэффициентах (ИПК)
Страховая пенсия по старости предоставляется гражданам на общих условиях, основанных на их возрасте, стаже работы и индивидуальных пенсионных коэффициентах (ИПК). Фото: 1MI

Страховая

Страховая пенсия по старости предоставляется гражданам на общих условиях, основанных на их возрасте, стаже работы и индивидуальных пенсионных коэффициентах (ИПК). В текущем году право на ее получение имеют мужчины от 63 лет и женщины от 58 лет, имеющие стаж не менее 15 лет и ИПК не ниже 30.

Важно помнить, что баллы начисляются только с «белой» заработной платы. Об этом в беседе с «МК.ru» рассказала эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова:

«Чем выше официальная зарплата, тем больше будет пенсионных баллов и, следовательно, тем больше будет размер пенсии».

Кроме того, существует возможность досрочного выхода на страховую пенсию для тех, кто имеет значительный стаж или трудится в особых условиях, например, на Крайнем Севере.

Пенсия по утрате кормильца предусматривает ежемесячную финансовую поддержку нетрудоспособным членам семьи умершего. К таким получателям относятся, в частности, несовершеннолетние дети, нетрудоустроенные родственники, ухаживающие за детьми в возрасте до 14 лет, а также родители или супруги, находящиеся в пенсионном возрасте, либо являющиеся инвалидами.

Материальная поддержка по инвалидности предоставляется застрахованным гражданам, имеющим инвалидность любой из трех групп, при условии наличия хотя бы одного дня стажа. В отсутствии такового выплачивается социальное пособие для инвалидов.

Финансовая помощь будет осуществляться вне зависимости от причин, приведших к инвалидности. Это означает, что даже если группа была назначена из-за увечья, возникшего вследствие правонарушения, например, в случае ДТП по вине самого человека, ежемесячное пособие все равно начислят.

Пенсия по утрате кормильца предусматривает ежемесячную финансовую поддержку нетрудоспособным членам семьи умершего
Пенсия по утрате кормильца предусматривает ежемесячную финансовую поддержку нетрудоспособным членам семьи умершего. Фото: 1MI

Социальная

На получение социальной материальной поддержки по старости могут претендовать мужчины, достигшие 55 лет, и женщины, достигшие 50 лет, относящиеся к малочисленным народам Севера, а также иные лица, у которых недостаточно стажа или коэффициентов (ИПК) для получения страховой поддержки по старости. Сейчас они могут получать деньги с 68 и 63 лет соответственно.

Иностранцы и лица без гражданства, которые прожили в России более 15 лет, также могут претендовать на финансовую помощь данного вида, если у них нет ИПК.

Социальная пенсия по инвалидности назначается без учета возраста лицам, не имеющим права на страховые или государственные пособия. Для детей-инвалидов предусмотрены наиболее высокие выплаты. Например, инвалиды с детства первой группы и дети-инвалиды могут рассчитывать на получение суммы в размере 21 177,59 рубля.

Социальное пособие по потере кормильца чаще всего предоставляется несовершеннолетним детям умершего, если ни один из родителей не имел официального трудоустройства или статуса военнослужащего. Финансовая поддержка оказывается государством до 18 лет, но может быть продлена до 23 лет, если ребенок получает образование на дневной форме обучения.

Ежемесячная выплата для детей, родители которых неизвестны, назначается в тех случаях, когда ребенок был оставлен в медицинском учреждении и в его свидетельстве о рождении отсутствуют данные о родителях. Сирота может получать деньги до момента усыновления, либо до достижения 18-летнего возраста; в случае прохождения очного обучения — до 23 лет.

Социальная пенсия по инвалидности назначается без учета возраста лицам, не имеющим права на страховые или государственные пособия
Социальная пенсия по инвалидности назначается без учета возраста лицам, не имеющим права на страховые или государственные пособия. Фото: 1MI

Накопительная

Это регулярная выплата для граждан, родившихся в 1967 году и позже, при условии, что они выбрали данный вариант субсидирования до конца 2015 года. Ее размер определяется на основе накоплений на индивидуальном счете застрахованного в НПФ.

Программа государственного софинансирования позволила гражданам отложить определенный процент с отчислений, уплаченных в ПФР. Она была заморожена в 2014 году, и мораторий продлен до конца 2025 года. То есть откладывать деньги таким образом сейчас нельзя, но получить отложенное ранее можно (через «Госуслуги» или СФР).

Впрочем, есть исключение: женщины, получившие материнский капитал, все еще могут использовать его для увеличения пенсионных накоплений.

Обратиться за получением единовременной выплаты накопительной пенсии можно через «Госуслуги» или СФР
Обратиться за получением единовременной выплаты накопительной пенсии можно через «Госуслуги» или СФР. Фото: 1MI

Прочие виды

Кратко рассмотрим разновидности ежемесячных пособий, положенных отдельным категориям граждан и не имеющих широкого распространения.

  1. За выслугу лет. Полагается лицам, проходившим военную службу по контракту, сотрудникам ОВД, прокурорам, федеральным госслужащим, летчикам-испытателям и космонавтам. Условие для назначения — стаж службы 15-25 лет.
  2. Государственное пособие по инвалидности. Предоставляется военнослужащим и приравненным к ним лицам, при условии того, что они получили группу из-за проблем со здоровьем, связанных со службой. Также доступна людям, пострадавшим при катастрофах техногенного характера, участникам ВОВ, а также тем, кто пережил блокаду Ленинграда и осаду Севастополя или Сталинграда.
  3. Денежная помощь от государства по потере кормильца. Выплачивается каждый месяц нетрудоспособным членам семьи в случае смерти кормильца, который принадлежал к указанным выше категориям (военнослужащие, добровольцы, космонавты и др.).
  4. Для уволенных предпенсионеров. Государство предоставляет возможность выхода на пенсию на два года раньше срока тем, кто был уволен по сокращению или в связи с ликвидацией организации и состоит на учете в Центре занятости.

Также существует негосударственный вариант соцобеспечения, который назначается негосударственными пенсионными фондами (НПФ) на основании договора, заключенного между фондом и гражданином, с учетом уплаты взносов.

Государство предоставляет возможность выхода на пенсию на два года раньше срока тем, кто был уволен по сокращению
Государство предоставляет возможность выхода на пенсию на два года раньше срока тем, кто был уволен по сокращению. Фото: 1MI

Что делать, чтобы получать больше

Официальный доход — основа накоплений будущего пенсионера. Чем выше зарплата, тем больше баллов можно накопить и тем больше будет ежемесячно приходить начислений на карту пенсионера. Поэтому важно работать там, где выше «белая» зарплата, а не сумма в конверте.

Длительность трудового стажа тоже заметно влияет на размер пенсии. При его отсутствии можно рассчитывать только на скромную социальную поддержку, которая, к тому же, назначается на пять лет позже страховой.

Еще один полезный совет — если здоровье позволяет, не стоит торопиться уходить с работы. Занятость после достижения пенсионного возраста увеличивает размер ежемесячных субсидий по старости. Если проработать еще хотя бы пять лет, можно увеличить сумму на 40%.

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