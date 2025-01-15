Туалеты на «Красноярских Столбах» скоро станут платными. Сколько будет стоить вход?

Posted 15 января, 05:02
Published 15 января, 05:02
Modified 15 января, 05:03
Updated 15 января, 05:03
С 13 января в нацпарке «Красноярские Столбы» на время закрылись кафе и магазины, где продают сувениры.
В пресс-службе национального парка объяснили, что торговые точки не будут работать до утверждения нормативных актов, регламентирующих деятельность магазинов. Когда именно заработают торговые точки, пока неизвестно.
Как стало известно «Проспекту Мира», в ближайшее время общественные туалеты на «Красноярских Столбах» станут платными.
«В ближайшее время туалеты в национальном парке станут платными. Вход в уборную будет стоить 50 рублей. Изменения будут действовать на постоянной основе», — сообщили «ПМ» в дирекции национального парка.