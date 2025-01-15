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Posted 15 января, 05:02

Published 15 января, 05:02

Modified 15 января, 05:03

Updated 15 января, 05:03

Туалеты на «Красноярских Столбах» скоро станут платными. Сколько будет стоить вход?

Туалеты на «Красноярских Столбах» скоро станут платными. Сколько будет стоить вход?

15 января 2025, 05:02
Фото: prmira.ru.
На «Красноярских Столбах» временно закрыли кафе и магазины, а туалеты скоро станут платными. Рассказываем об изменениях в работе нацпарка.

С 13 января в нацпарке «Красноярские Столбы» на время закрылись кафе и магазины, где продают сувениры.

В пресс-службе национального парка объяснили, что торговые точки не будут работать до утверждения нормативных актов, регламентирующих деятельность магазинов. Когда именно заработают торговые точки, пока неизвестно.

Фото: «Красноярские Столбы»

Как стало известно «Проспекту Мира», в ближайшее время общественные туалеты на «Красноярских Столбах» станут платными.

«В ближайшее время туалеты в национальном парке станут платными. Вход в уборную будет стоить 50 рублей. Изменения будут действовать на постоянной основе», — сообщили «ПМ» в дирекции национального парка.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Магазины#Туалеты#Нацпарк "Красноярские Столбы"
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