prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 02:04

Published 15 января, 02:04

Modified 15 января, 02:04

Updated 15 января, 02:04

В Красноярске начали строить ЖК возле ТЭЦ-1

В Красноярске начали строить ЖК возле ТЭЦ-1

15 января 2025, 02:04
Фото: земля.дом.рф.
В Ленинском районе Красноярска стартовало строительство нового ЖК в рамках комплексного развития территорий. Жилой дом построят рядом с ТЭЦ-1.

Новый ЖК будет расположен на улице 26 Бакинских Комиссаров, 3б на месте бывшего пустыря. Общая площадь участка — 1,6 га.

Судя по картам, от границы участка до забора ТЭЦ-1 всего около 200 метров, до основной трубы — около 650 метров.

Фото: egrp365.org

Как указано в документах на сайте мэрии, на участке появится 17-этажный дом на 378 квартир. Новый ЖК будет рассчитан на 571 человека. Общая площадь жилых помещений в доме составит больше 17 тысяч квадратных метров.

Строительством занимается ООО «СтройТехКонтроль». По планам, жилой дом построят к маю 2026 года.

Читайте также:
В Красноярске рядом с ТРК «Комсомолл» собираются построить пятизвездочный отельНа Свердловской строят ЖК из четырех высоток с висячей галереейНовый ЖК на 768 квартир строят на берегу Енисея в Красноярске
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Строительство#Дом#КРТ#ТЭЦ#Квартиры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика