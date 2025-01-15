В Красноярске начали строить ЖК возле ТЭЦ-1

Posted 15 января, 02:04
Published 15 января, 02:04
Modified 15 января, 02:04
Updated 15 января, 02:04
Новый ЖК будет расположен на улице 26 Бакинских Комиссаров, 3б на месте бывшего пустыря. Общая площадь участка — 1,6 га.
Судя по картам, от границы участка до забора ТЭЦ-1 всего около 200 метров, до основной трубы — около 650 метров.
Как указано в документах на сайте мэрии, на участке появится 17-этажный дом на 378 квартир. Новый ЖК будет рассчитан на 571 человека. Общая площадь жилых помещений в доме составит больше 17 тысяч квадратных метров.
Строительством занимается ООО «СтройТехКонтроль». По планам, жилой дом построят к маю 2026 года.