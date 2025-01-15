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Posted 15 января, 06:49

Published 15 января, 06:49

Modified 15 января, 07:01

Updated 15 января, 07:01

В Красноярске несколько дней ищут сбежавшего енота. Он может погибнуть

В Красноярске несколько дней ищут сбежавшего енота. Он может погибнуть

15 января 2025, 06:49
Фото: t.me/pulse24.
В Красноярск снова начались поиски сбежавшего енота. Животное может погибнуть от холода.

11 января красноярцы заметили енота недалеко от смотровой площадки в районе улицы Тимошенкова.

После появления видео в соцсетях волонтеры организовали поиски животного. По словам ветеринаров, енот может умереть от холода.

Видео: t.me/pulse24.

14 января в одном из телеграм-каналов сообщили, что якобы животное поймали и отвезли в центр охраны дикой природы «Инстинкт».

Однако 15 января в соцсетях центра опровергли эту информацию. Специалисты отметили, что енота к ним никто не привозил и они не знают, где он находится и в каком состоянии.

«Мы просим людей, забравших енота откликнуться. За енота переживаем мы и очень много людей».
#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Животные#Красноярск#Енот
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