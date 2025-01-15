В Красноярске несколько дней ищут сбежавшего енота. Он может погибнуть

Posted 15 января, 06:49
Published 15 января, 06:49
Modified 15 января, 07:01
Updated 15 января, 07:01
11 января красноярцы заметили енота недалеко от смотровой площадки в районе улицы Тимошенкова.
После появления видео в соцсетях волонтеры организовали поиски животного. По словам ветеринаров, енот может умереть от холода.
14 января в одном из телеграм-каналов сообщили, что якобы животное поймали и отвезли в центр охраны дикой природы «Инстинкт».
Однако 15 января в соцсетях центра опровергли эту информацию. Специалисты отметили, что енота к ним никто не привозил и они не знают, где он находится и в каком состоянии.
«Мы просим людей, забравших енота откликнуться. За енота переживаем мы и очень много людей».