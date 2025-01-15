В Красноярске резко подорожают эвакуация авто и штрафстоянка

Posted 15 января, 09:21
Published 15 января, 09:21
Modified 15 января, 11:36
Updated 15 января, 11:36
На портале правительства края опубликовали проект приказа министерства тарифной политики «Об установлении базового уровня тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств».
Тарифы планируют поднять с 1 февраля 2025 года. Вот какие тарифы на эвакуацию автомобилей будут:
|Вес авто
|Стоимость эвакуации — с 1 февраля 2025 года
|до 2,5 тонн
|3 414 рублей
|от 2,5 до 5 тонн
|8 691 рублей
|от 5 тонн
|21 693 рублей
Сейчас эвакуация автомобиля массой до 3,5 тонны стоит 2 868 рублей, свыше 3,5 тонны — 6 966,5 рубля.
Машины разных габаритов будут доставлять от места задержания до штрафстоянки по дифференцированному тарифу: до 2,5 тонн — 36 рублей за км, от 2,5 до 5 тонн — 45 рублей за км, от 5 тонн — 48 рублей за км.
Хранение авто на штрафстоянке подорожает с 44 до 51 рубля в час.