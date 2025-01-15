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Posted 15 января, 09:21

Published 15 января, 09:21

Modified 15 января, 11:36

Updated 15 января, 11:36

В Красноярске резко подорожают эвакуация авто и штрафстоянка

В Красноярске резко подорожают эвакуация авто и штрафстоянка

15 января 2025, 09:21
Фото: 1MI.
В Красноярском крае поднимут цены на эвакуацию авто и штрафстоянку. Рассказываем на сколько.

На портале правительства края опубликовали проект приказа министерства тарифной политики «Об установлении базового уровня тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств».

Тарифы планируют поднять с 1 февраля 2025 года. Вот какие тарифы на эвакуацию автомобилей будут:

Вес авто Стоимость эвакуации — с 1 февраля 2025 года
до 2,5 тонн 3 414 рублей
от 2,5 до 5 тонн 8 691 рублей
от 5 тонн 21 693 рублей

Сейчас эвакуация автомобиля массой до 3,5 тонны стоит 2 868 рублей, свыше 3,5 тонны — 6 966,5 рубля.

Машины разных габаритов будут доставлять от места задержания до штрафстоянки по дифференцированному тарифу: до 2,5 тонн — 36 рублей за км, от 2,5 до 5 тонн — 45 рублей за км, от 5 тонн — 48 рублей за км.

Хранение авто на штрафстоянке подорожает с 44 до 51 рубля в час.

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