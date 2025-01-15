В Красноярске снизилось число жалоб на бездомных собак

Posted 15 января, 02:41
Published 15 января, 02:41
Modified 15 января, 02:41
Updated 15 января, 02:41
За первые две недели 2025 года красноярцы оставили 35 заявок на отлов бродячих животных. В итоге специалисты поймали 45 собак. Для сравнения: за аналогичный период 2024 года от красноярцев поступило 66 заявок, тогда в пункты передержки доставили 30 животных.
В администрации города отмечают, что с каждым годом в Красноярске снижается число жалоб на бездомных собак.
В прошлом году зарегистрировали 2 274 заявки и отловили 965 животных, 141 отпустили в среду обитания. В 2023 бригады отработали больше 3 тысяч заявок и поймали 1182 собаки, на улицы отпустили 505 из них.
После отлова животных отвозят в пункт передержки, где их осматривает ветеринар. Если собаки не агрессивные, то после стерилизации и 10-дневной передержки их отпускают в среду обитания.
Если собака признана агрессивной, то она останется на пожизненном содержании в приюте. Сейчас там находятся 1149 бездомных животных.
Министерство природных ресурсов и лесного комплекса разработало новый законопроект об обращении с безнадзорными животными. Отмечается, что нынешняя система не дает нужных результатов, а количество бездомных собак не уменьшается.
Авторы проекта предлагают усыплять агрессивных и больных собак в течение 45 дней после отлова. Агрессивность выловленных питомцев будет определять специальная комиссия, в которую войдут специалисты ветнадзора и кинолог.
На сессии заксобрания 19 декабря документ приняли в первом чтении — за него проголосовали 39 присутствующих депутатов, еще трое воздержались.
После этого депутат заксобрания Красноярского края Алексей Кулеш получил сообщения с угрозами. Неизвестная женщина написала Кулешу, что будет его детям «ставить свечки за упокой каждый день, пока они не сдохнут».