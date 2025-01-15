В Красноярском крае подростка сбил автобус, а потом насмерть задавил грузовик

Posted 15 января, 03:34
Published 15 января, 03:34
Modified 15 января, 03:42
Updated 15 января, 03:42
Все произошло накануне, 14 января, в Канском районе в районе деревни Ивановка. Предварительно, рейсовый автобус с 15 пассажирами ехал по маршруту Тасеево-Красноярск.
В какой-то момент водитель автобуса начал обгонять грузовик и наехал на 17-летнего парня, который шел по обочине с другом. От удара подростка отбросило под колеса «Камаза». От полученных травм он скончался на месте.
В прокуратуре сообщили, что погибший был сиротой и жил с опекунами. Он учился в Георгиевском филиале Канского техникума отраслевых технологий и сельского хозяйства.
По данным ведомства, рейсовый автобус является частью тасеевского филиала АО «Краевое автотранспортное предприятие».
Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека (часть 3 статья 264 УК РФ). Максимальный срок наказания — 5 лет лишения свободы.