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Posted 15 января, 03:34

Published 15 января, 03:34

Modified 15 января, 03:42

Updated 15 января, 03:42

В Красноярском крае на трассе подростка сбил автобус и переехал грузовик

В Красноярском крае подростка сбил автобус, а потом насмерть задавил грузовик

15 января 2025, 03:34
Фото: Прокуратура Красноярского края.

В Красноярском крае на трассе подростка сбил автобус и переехал грузовик

В Красноярском крае на трассе в Канском районе произошло смертельное ДТП. Возбуждено уголовное дело.

Все произошло накануне, 14 января, в Канском районе в районе деревни Ивановка. Предварительно, рейсовый автобус с 15 пассажирами ехал по маршруту Тасеево-Красноярск.

В какой-то момент водитель автобуса начал обгонять грузовик и наехал на 17-летнего парня, который шел по обочине с другом. От удара подростка отбросило под колеса «Камаза». От полученных травм он скончался на месте.

Фото: Прокуратура Красноярского края

В прокуратуре сообщили, что погибший был сиротой и жил с опекунами. Он учился в Георгиевском филиале Канского техникума отраслевых технологий и сельского хозяйства.

По данным ведомства, рейсовый автобус является частью тасеевского филиала АО «Краевое автотранспортное предприятие».

Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека (часть 3 статья 264 УК РФ). Максимальный срок наказания — 5 лет лишения свободы.

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