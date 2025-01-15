С 60 до 24 тысяч: в Красноярском крае снижается уровень рождаемости

Posted 15 января, 06:59
Published 15 января, 06:59
Modified 15 января, 07:04
Updated 15 января, 07:04
Об этом рассказал начальник отдела по вопросам семьи, материнства и детства министерства соцполитики края Сергей Семёнов. В эфире радио «Красноярск Главный» он рассказал, что этому способствуют несколько причин.
«Если говорить о цифрах, то пока что мы уменьшаемся с точки зрения рождаемости. Связано с численностью женщин детородного возраста. А это связано с тем количеством рожденных детей в 90-е годы.
Если с точки зрения математики, то у каждой пары должно быть двое детей. Сейчас коэффициент в Красноярском крае — 1,44. Это означает, что население сокращается с точки зрения естественного воспроизводства», — отметил Семёнов.
Как говорит Семенов, в 2024 году в крае родилось около 24 тысяч детей. Для сравнения: сто лет назад, сообщает начальник отдела, родилось около 60 тысяч детей, десять лет назад — 41 тысяча.