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Posted 15 января, 06:59

Published 15 января, 06:59

Modified 15 января, 07:04

Updated 15 января, 07:04

С 60 до 24 тысяч: в Красноярском крае снижается уровень рождаемости

С 60 до 24 тысяч: в Красноярском крае снижается уровень рождаемости

15 января 2025, 06:59
Фото: www.freepik.com.
В Красноярском крае продолжает снижаться уровень рождаемости.

Об этом рассказал начальник отдела по вопросам семьи, материнства и детства министерства соцполитики края Сергей Семёнов. В эфире радио «Красноярск Главный» он рассказал, что этому способствуют несколько причин.

«Если говорить о цифрах, то пока что мы уменьшаемся с точки зрения рождаемости. Связано с численностью женщин детородного возраста. А это связано с тем количеством рожденных детей в 90-е годы.
Если с точки зрения математики, то у каждой пары должно быть двое детей. Сейчас коэффициент в Красноярском крае — 1,44. Это означает, что население сокращается с точки зрения естественного воспроизводства», — отметил Семёнов.

Как говорит Семенов, в 2024 году в крае родилось около 24 тысяч детей. Для сравнения: сто лет назад, сообщает начальник отдела, родилось около 60 тысяч детей, десять лет назад — 41 тысяча.

  • Красноярский край в 2024 году достиг исторического дна по уровню рождаемости. Такого не было с 1999 года. За январь–июнь 2024 года коэффициент рождаемости в крае составил 8,8 рождения на 1000 человек. До этого самый низкий показатель в регионе зафиксировали в 1999 году — он составил около 9 рождений на 1000 человек.
  • Спрос на детские товары в Сибири упал, в том числе в Красноярском крае. Эксперты связывают это с низким уровнем рождаемости.
  • Власти и эксперты обсуждают проблемы. Некоторые даже предлагают радикальные решения. Например, директор института социально-экономических исследований финансового университета Алексей Зубец заявил, что налог на бездетность должен составлять 30-40 тысяч рублей. Красноярцы в ответ заявили, что у них такие зарплаты.
  • В Красноярском крае ввели новую выплату. С 2025 года матерям будут выплачивать по 100 тысяч рублей за рождение первого ребенка до 23 лет.
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