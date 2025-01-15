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Posted 15 января, 12:18

Published 15 января, 12:18

Modified 15 января, 12:20

Updated 15 января, 12:20

В сети завирусилось видео из Анапы с лебедем, обнявшим волонтерку. Что это за девушка

В сети завирусилось видео из Анапы с лебедем, обнявшим волонтерку. Что это за девушка

15 января 2025, 12:18
Фото: Лариса Щульц, vk.com.
В сети видео, на котором спасенный лебедь кладет голову на плечо девушки-волонтерки, набирает миллионы просмотров. Рассказываем подробнее о девушке с популярного ролика.

После крушения двух танкеров 15 декабря в Керченском проливе 54 километра береговой линии Краснодарского края оказались загрязнены мазутом, из них 44 — в Анапе. Суда перевозили 9,2 тысячи тонн мазута, из них в воду, на данный момент, вытекли 3,7 тысячи.

Волонтеры оказали помощь уже 5 883 птицам, пострадавшим от мазута.

Кадры были сняты в центре по спасению птиц перед тем, как спасенного лебедя выпустили обратно в привычную среду обитания.

Видео: Лариса Щульц, vk.com.

Девушку на видео зовут Лариса Щульц. Она в числе волонтёров на берегу Черного моря помогает спасать птиц, пострадавших из-за разлива мазута.

Как пишет krsk.aif.ru, Лариса родилась в тувинском селе Бай-Хаак., а после выпускного из школы она переехала в Абакан. Там девушка сначала училась в педагогическом колледже, а затем в Хакасском государственном университете.

Лариса долго жила в Абакане. Но полтора года назад она переехала в Анапу. Сейчас девушка позиционирует себя, как мотиватор на ЗОЖ, выступает за правильное питание и учит этому других.

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#София Штейнберг#Видео#Город#Люди#Общество#Птицы#Абакан#Волонтеры#Помощь#Анапа
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