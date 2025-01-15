В сети завирусилось видео из Анапы с лебедем, обнявшим волонтерку. Что это за девушка

Posted 15 января, 12:18
Published 15 января, 12:18
Modified 15 января, 12:20
Updated 15 января, 12:20
После крушения двух танкеров 15 декабря в Керченском проливе 54 километра береговой линии Краснодарского края оказались загрязнены мазутом, из них 44 — в Анапе. Суда перевозили 9,2 тысячи тонн мазута, из них в воду, на данный момент, вытекли 3,7 тысячи.
Волонтеры оказали помощь уже 5 883 птицам, пострадавшим от мазута.
Кадры были сняты в центре по спасению птиц перед тем, как спасенного лебедя выпустили обратно в привычную среду обитания.
Девушку на видео зовут Лариса Щульц. Она в числе волонтёров на берегу Черного моря помогает спасать птиц, пострадавших из-за разлива мазута.
Как пишет krsk.aif.ru, Лариса родилась в тувинском селе Бай-Хаак., а после выпускного из школы она переехала в Абакан. Там девушка сначала училась в педагогическом колледже, а затем в Хакасском государственном университете.
Лариса долго жила в Абакане. Но полтора года назад она переехала в Анапу. Сейчас девушка позиционирует себя, как мотиватор на ЗОЖ, выступает за правильное питание и учит этому других.