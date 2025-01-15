Юрист прокомментировал ситуацию с блогером Косенко

«Во-первых, ребенок был хорошо одет. Вряд ли он мог пострадать или получить серьезные травмы. Во-вторых, съемка происходила не в России, вероятно, свидетелей нет, только видеофрагменты. Кроме того, Косенко утверждал, что бросал не ребенка, а куклу. Доказать обратное будет сложно», — говорит она.