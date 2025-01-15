Юрист прокомментировал ситуацию с блогером Косенко

Posted 15 января, 17:17
Published 15 января, 17:17
Modified 15 января, 17:19
Updated 15 января, 17:19
Как пишет «Ридус», доказать вину Косенко в судебном процессе будет крайне сложно, отметила юрист. На ее взгляд, действия блогера не содержат в себе признаки преступления. Эксперт отметила, что посмотрела это видео.
«Во-первых, ребенок был хорошо одет. Вряд ли он мог пострадать или получить серьезные травмы. Во-вторых, съемка происходила не в России, вероятно, свидетелей нет, только видеофрагменты. Кроме того, Косенко утверждал, что бросал не ребенка, а куклу. Доказать обратное будет сложно», — говорит она.
По словам эксперта, подобная ситуация могла бы коснуться как минимум половины населения России. Многие родители, играя с детьми, бросают их в бассейн или садят на ватрушки и водные бананы во время отдыха на море. Если следовать логике следственных органов, должно быть множество подобных дел.