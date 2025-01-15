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Posted 15 января, 17:17

Published 15 января, 17:17

Modified 15 января, 17:19

Updated 15 января, 17:19

Юрист прокомментировал ситуацию с блогером Косенко

15 января 2025, 17:17
Эксперт по судебным разбирательствам в сфере опеки над детьми Мария Ярмуш рассказала, что в случае признания судом вины в покушении на умышленное причинение частного вреда здоровью ребенка блогера Косенко могут лишить родительских прав.

Как пишет «Ридус», доказать вину Косенко в судебном процессе будет крайне сложно, отметила юрист. На ее взгляд, действия блогера не содержат в себе признаки преступления. Эксперт отметила, что посмотрела это видео.

«Во-первых, ребенок был хорошо одет. Вряд ли он мог пострадать или получить серьезные травмы. Во-вторых, съемка происходила не в России, вероятно, свидетелей нет, только видеофрагменты. Кроме того, Косенко утверждал, что бросал не ребенка, а куклу. Доказать обратное будет сложно», — говорит она.

По словам эксперта, подобная ситуация могла бы коснуться как минимум половины населения России. Многие родители, играя с детьми, бросают их в бассейн или садят на ватрушки и водные бананы во время отдыха на море. Если следовать логике следственных органов, должно быть множество подобных дел.

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