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Posted 15 января, 09:04

Published 15 января, 09:04

Modified 15 января, 11:37

Updated 15 января, 11:37

Задержанный экс-гендиректор ФМБА впал в кому

Задержанный экс-гендиректор ФМБА впал в кому

15 января 2025, 09:04
Фото: ФМБА.
В Красноярске задержанный экс-гендиректор ФМБА Борис Баранкин находится в коме в БСМП. Накануне против него возбудили еще одно уголовное дело — о взятках на 16,5 миллиона рублей.

По словам его дочери, на сегодня, 15 января, Баранкину были назначены судебное заседание по избранию меры пресечения и очная ставка по новому делу.

«В 10 утра адвокату позвонил следователь и сообщил, что мой отец находится в БСМП якобы после попытки причинить себе вред. Я позвонила в БСМП, и мне рассказали, что он поступил вчера, в 22:00. Сказали, что он находится в коме в крайне тяжелом состоянии», — рассказала она изданию «Дела.ру».

В СК подтвердили, что он находится в больнице. Избрать меру пресечения ему планируют заочно. Источник «ПМ» в правоохранительных органах подтвердил, что Баранкин находится в коме.

В 2023 году против Баранкина возбудили уголовное дело о подмене дорогих лекарств на более дешёвые аналоги. Он и другие подозреваемые использовали препараты сами, а также дарили друзьям и родственникам. Ранее ущерб оценивался в 9 млн рублей, однако, по новым данным следствия, сумма выросла до 15,5 млн рублей.

14 января стало известно о возбуждении второго уголовного дела против Баранкина — его подозревают в получении более 16,5 миллионов рублей в качестве взятки. За регулярные взятки, по версии следствия, он содействовал предпринимателю в получение контрактов на поставку лекарства для нужд учреждения.

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