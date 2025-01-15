Заммэра Ефимов: Еще четыре пешеходных моста объединят районы Москвы до конца 2027 года

Как сообщает www.mos.ru, до завершения 2027 года в Москве должны быть построены еще четыре пешеходных моста. Две таких конструкции протяженностью 115 и 150 метров возведут в процессе благоустройства набережной Марка Шагала и затона Новинки на участке от Московского центрального кольца до Проектируемого проезда № 4062. Еще две мостовых конструкции длиной 500 и 400 метров будут протянуты через Москву-реку на Островную улицу и в сторону парка «Фили». Их строительство запланировано в рамках организации новых транспортных развязок на территории Мневниковской поймы в районе примыкания к Северо-Западной хорде. Владимир Ефимов заявил, что пока все вышеперечисленные объекты только проектируются.