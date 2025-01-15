Заммэра Ефимов: Еще четыре пешеходных моста объединят районы Москвы до конца 2027 года

Posted 15 января, 16:33
Published 15 января, 16:33
Modified 15 января, 16:33
Updated 15 января, 16:33
Как сообщает www.mos.ru, до завершения 2027 года в Москве должны быть построены еще четыре пешеходных моста. Две таких конструкции протяженностью 115 и 150 метров возведут в процессе благоустройства набережной Марка Шагала и затона Новинки на участке от Московского центрального кольца до Проектируемого проезда № 4062. Еще две мостовых конструкции длиной 500 и 400 метров будут протянуты через Москву-реку на Островную улицу и в сторону парка «Фили». Их строительство запланировано в рамках организации новых транспортных развязок на территории Мневниковской поймы в районе примыкания к Северо-Западной хорде. Владимир Ефимов заявил, что пока все вышеперечисленные объекты только проектируются.
Обширная инициатива по благоустройству набережной Марка Шагала и затона Новинки будет включать в себя постройку четырех километров дорог и двух километров терренкуров, а также возведение двух пешеходных мостов, шести павильонов и комплекса прибрежных объектов — речь идет как о причалах для водных аттракционов, так и о зонах отдыха.
В районе Мневниковской поймы будет вестись постройка полукилометрового пешеходного моста, который поможет соединить районы Хорошево-Мневники и Крылатское, а также 400-метрового моста, связывающего Хорошево-Мневники с Филевским парком. Две таких инженерных конструкции помогут образовать новые прогулочные маршруты и создадут удобные пути для движения граждан.
Василий Десятков, возглавляющий департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, напомнил, что в прошедшем году в Москве начали функционировать два новых пешеходных моста. Первый, протяженностью 58 метров, соединил стрелку острова Балчуг и Крымскую набережную, став одним из ведущих элементов ранее отстроенной инфраструктуры. Второй мост через Яузу длиной 243 метра объединил университетские корпуса МГТУ им. Баумана.
Примечательно, что при строительстве мостов много внимания уделяется качеству и безопасности таких построек. В Мосгосстройнадзоре отчитались о том, что инспекторы комитета контролируют строительные работы на всех этапах.
Ранее Сергей Собянин поучаствовал в открытии велопешеходного моста через старое русло Москвы-реки в районе Нагатинский Затон.