prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 16:33

Published 15 января, 16:33

Modified 15 января, 16:33

Updated 15 января, 16:33

Заммэра Ефимов: Еще четыре пешеходных моста объединят районы Москвы до конца 2027 года

Заммэра Ефимов: Еще четыре пешеходных моста объединят районы Москвы до конца 2027 года

15 января 2025, 16:33
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
На юге, западе и северо-западе Москвы в скором времени построят четыре пешеходных моста, о чем рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, отметив, что появление таких объектов улучшит пешеходную инфраструктуру и связь между районами.

Как сообщает www.mos.ru, до завершения 2027 года в Москве должны быть построены еще четыре пешеходных моста. Две таких конструкции протяженностью 115 и 150 метров возведут в процессе благоустройства набережной Марка Шагала и затона Новинки на участке от Московского центрального кольца до Проектируемого проезда № 4062. Еще две мостовых конструкции длиной 500 и 400 метров будут протянуты через Москву-реку на Островную улицу и в сторону парка «Фили». Их строительство запланировано в рамках организации новых транспортных развязок на территории Мневниковской поймы в районе примыкания к Северо-Западной хорде. Владимир Ефимов заявил, что пока все вышеперечисленные объекты только проектируются.

Обширная инициатива по благоустройству набережной Марка Шагала и затона Новинки будет включать в себя постройку четырех километров дорог и двух километров терренкуров, а также возведение двух пешеходных мостов, шести павильонов и комплекса прибрежных объектов — речь идет как о причалах для водных аттракционов, так и о зонах отдыха.

В районе Мневниковской поймы будет вестись постройка полукилометрового пешеходного моста, который поможет соединить районы Хорошево-Мневники и Крылатское, а также 400-метрового моста, связывающего Хорошево-Мневники с Филевским парком. Две таких инженерных конструкции помогут образовать новые прогулочные маршруты и создадут удобные пути для движения граждан.

Василий Десятков, возглавляющий департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, напомнил, что в прошедшем году в Москве начали функционировать два новых пешеходных моста. Первый, протяженностью 58 метров, соединил стрелку острова Балчуг и Крымскую набережную, став одним из ведущих элементов ранее отстроенной инфраструктуры. Второй мост через Яузу длиной 243 метра объединил университетские корпуса МГТУ им. Баумана.

Примечательно, что при строительстве мостов много внимания уделяется качеству и безопасности таких построек. В Мосгосстройнадзоре отчитались о том, что инспекторы комитета контролируют строительные работы на всех этапах.

Ранее Сергей Собянин поучаствовал в открытии велопешеходного моста через старое русло Москвы-реки в районе Нагатинский Затон.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика