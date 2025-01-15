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Posted 15 января, 04:25

Published 15 января, 04:25

Modified 15 января, 04:25

Updated 15 января, 04:25

Жители Красноярского края стали чаще дарить недвижимость

Жители Красноярского края в 2024 году подарили 18 тысяч объектов недвижимости

15 января 2025, 04:25
Фото: prmira.ru.

Жители Красноярского края стали чаще дарить недвижимость

В региональном управлении Росреестра рассказали, сколько жители Красноярского края подарили объектов недвижимости в прошлом году.

За 2024 год в краевом Росреестре жители региона подарили друг другу 18 180 объектов недвижимости. Именно столько прав на жилье зарегистрировало ведомство на основании договоров дарения.

В Росреестре отмечают, что по сравнению с 2023 в прошлом году красноярцы подарили объектов недвижимости на 15% больше.

С 13 января этого года начал действовать закон, согласно которому участие нотариуса при дарении недвижимости стало обязательным.

Планируется, что это поможет избежать мошенничества, а также заключения сделок из-за угроз и насилия.

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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Недвижимость#Красноярский край#Подарки#Росреестр
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