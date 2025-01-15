Жители Красноярского края в 2024 году подарили 18 тысяч объектов недвижимости

Posted 15 января, 04:25
Published 15 января, 04:25
Modified 15 января, 04:25
Updated 15 января, 04:25
За 2024 год в краевом Росреестре жители региона подарили друг другу 18 180 объектов недвижимости. Именно столько прав на жилье зарегистрировало ведомство на основании договоров дарения.
В Росреестре отмечают, что по сравнению с 2023 в прошлом году красноярцы подарили объектов недвижимости на 15% больше.
С 13 января этого года начал действовать закон, согласно которому участие нотариуса при дарении недвижимости стало обязательным.
Планируется, что это поможет избежать мошенничества, а также заключения сделок из-за угроз и насилия.