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Posted 16 января, 12:59

Published 16 января, 12:59

Modified 16 января, 15:02

Updated 16 января, 15:02

В Красноярске 11-летний мальчик погиб на тренировке по скалолазанию

11-летний красноярец погиб на занятии по скалолазанию. Он отстегнул страховку и упал

16 января 2025, 12:59
Фото: прокуратура Красноярского края.

В Красноярске 11-летний мальчик погиб на тренировке по скалолазанию

В Красноярске 11-летний мальчик погиб на тренировке по скалолазанию. Он сорвался с высоты.

Как сообщили в СК, в одной из школ Октябрьского района около 17:30 16 января 11-летний мальчик выполнял упражнения на тросе — он сорвался с крепления и упал с высоты около 7 метров. В прокуратуре уточнили, что ребенок по ошибке отстегнул страховочный трос.

От полученных повреждений ребенок скончался на месте.

Видео: прокуратура Красноярского края.

СК возбудил по факту произошедшего уголовное дело за халатность, повлекшую смерть (часть 2 статья 293 УК РФ).

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