11-летний красноярец погиб на занятии по скалолазанию. Он отстегнул страховку и упал

Posted 16 января, 12:59
Published 16 января, 12:59
Modified 16 января, 15:02
Updated 16 января, 15:02
Как сообщили в СК, в одной из школ Октябрьского района около 17:30 16 января 11-летний мальчик выполнял упражнения на тросе — он сорвался с крепления и упал с высоты около 7 метров. В прокуратуре уточнили, что ребенок по ошибке отстегнул страховочный трос.
От полученных повреждений ребенок скончался на месте.
СК возбудил по факту произошедшего уголовное дело за халатность, повлекшую смерть (часть 2 статья 293 УК РФ).