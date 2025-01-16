11-летний красноярец погиб на занятии по скалолазанию. Он отстегнул страховку и упал

Как сообщили в СК, в одной из школ Октябрьского района около 17:30 16 января 11-летний мальчик выполнял упражнения на тросе — он сорвался с крепления и упал с высоты около 7 метров. В прокуратуре уточнили, что ребенок по ошибке отстегнул страховочный трос.