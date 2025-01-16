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Posted 16 января, 09:25

Published 16 января, 09:25

Modified 16 января, 10:09

Updated 16 января, 10:09

Четверо детей отравились в красноярском детсаду

Четверо детей отравились в красноярском детсаду

16 января 2025, 09:25
Фото: Яндекс Карты.
В Красноярске четыре ребенка из одной группы отравились в детсаду №271 на улице Шевченко в Ленинском районе, двоих госпитализировали.

В Роспотребнадзоре рассказали, что у детей подозрения на острую кишечную инфекцию. Ведомство проводит проверку.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Дети#Отравление#Детский сад
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