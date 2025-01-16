«Домклик» назвал топ-10 регионов с максимальным снижением цен на вторичку за год

На Камчатке к концу ушедшего года квадратный метр вторички подешевел до 128,6 тысячи рублей, в Тыве — до 114,1 тысячи, в Хабаровском крае — до 92,8 тысячи, в Карелии и Дагестане — до 87,7 и 87,4 тысячи рублей соответственно, а в Башкортостане — до 79,9 тысячи.