«Домклик» назвал топ-10 регионов с максимальным снижением цен на вторичку за год

Posted 16 января, 12:40
Published 16 января, 12:40
Modified 16 января, 12:40
Updated 16 января, 12:40
Об этом сообщили аналитики «Домклик», изучив данные «СберИндекса» в фактических ипотечных сделках на вторичке за период с декабря 2023-го по декабрь 2024 года.
В ХМАО-Югре отмечено снижение цен на 7,7%, то есть до 90,9 тысячи рублей за квадратный метр недвижимости. В КЧР этот показатель составил 5,7% в конце прошлого года, или 82,2 тысячи рублей. В Коми снижение цен составило 3,9% — 73 тысячи рублей. Об этом пишет muksun.fm.
Также в первую десятку регионов по наибольшему снижению цен на вторичке вошли Камчатка, Тыва, Карелия, Хабаровский край, Башкортостан, Костромская область и Дагестан. За весь прошлый год цены в ипотечных сделках в этих субъектах снизились в диапазоне от 3,1 до 0,7%.
На Камчатке к концу ушедшего года квадратный метр вторички подешевел до 128,6 тысячи рублей, в Тыве — до 114,1 тысячи, в Хабаровском крае — до 92,8 тысячи, в Карелии и Дагестане — до 87,7 и 87,4 тысячи рублей соответственно, а в Башкортостане — до 79,9 тысячи.
Самая дешевая недвижимость на вторичном рынке из приведенного топ-10 оказалась в Костромской области — 69,2 тысячи рублей за квадратный метр.