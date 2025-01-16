Экс-директору «Зодчего» дали 5 лет колонии за обман дольщиков на миллиард рублей

В итоге строительные работы остановились, а обе компании стали банкротами. Всего от действий подсудимого пострадали 612 дольщиков, сумма ущерба составила больше 1 миллиарда рублей. Во время следствия на имущество Шабунина наложили арест на сумму 56 миллионов рублей.