Экс-директору «Зодчего» дали 5 лет колонии за обман дольщиков на миллиард рублей

Posted 16 января, 03:41
Published 16 января, 03:41
Modified 16 января, 03:42
Updated 16 января, 03:42
По версии следователей, с 2014 по 2021 год директор ООО «Зодчий» и ООО СК «Зодчий» привлекал деньги дольщиков для строительства домов, однако Шабунин потратил средства нерационально.
В итоге строительные работы остановились, а обе компании стали банкротами. Всего от действий подсудимого пострадали 612 дольщиков, сумма ущерба составила больше 1 миллиарда рублей. Во время следствия на имущество Шабунина наложили арест на сумму 56 миллионов рублей.
15 января 2025 года бывшего руководителя «Зодчего» признали виновным в превышении должностных полномочий (часть 2 статья 201 УК РФ) и приговорили к 5 годам исправительной колонии общего режима.
Владимиру Шабунину на два года запретили заниматься управленческой работой и деятельностью по привлечению денег дольщиков. Кроме того, его лишили почетного звания «Заслуженный строитель Российской Федерации».