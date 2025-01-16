prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января, 03:41

Published 16 января, 03:41

Modified 16 января, 03:42

Updated 16 января, 03:42

Экс-директору «Зодчего» дали 5 лет колонии за обман дольщиков на миллиард рублей

Экс-директору «Зодчего» дали 5 лет колонии за обман дольщиков на миллиард рублей

16 января 2025, 03:41
Фото: rutube.ru.
В Красноярске осудили экс-руководителя строительной компании «Зодчий» Владимира Шабунина. Его обвиняли в злоупотреблении полномочий.

По версии следователей, с 2014 по 2021 год директор ООО «Зодчий» и ООО СК «Зодчий» привлекал деньги дольщиков для строительства домов, однако Шабунин потратил средства нерационально.

В итоге строительные работы остановились, а обе компании стали банкротами. Всего от действий подсудимого пострадали 612 дольщиков, сумма ущерба составила больше 1 миллиарда рублей. Во время следствия на имущество Шабунина наложили арест на сумму 56 миллионов рублей.

15 января 2025 года бывшего руководителя «Зодчего» признали виновным в превышении должностных полномочий (часть 2 статья 201 УК РФ) и приговорили к 5 годам исправительной колонии общего режима.

Владимиру Шабунину на два года запретили заниматься управленческой работой и деятельностью по привлечению денег дольщиков. Кроме того, его лишили почетного звания «Заслуженный строитель Российской Федерации».

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Суд#Дольщики#Уголовное дело#Обман#Превышение должностных полномочий#Застройщик
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика