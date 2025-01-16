Экс-министра финансов края допросили в суде по делу Лапшина о махинациях с метро

Posted 16 января, 08:54
Published 16 января, 08:54
Modified 16 января, 09:08
Updated 16 января, 09:08
Лапшина судят по делу о махинациях с метро. Прокуратура запрашивала 6 лет лишения свободы, однако в начале лета защита экс-чиновника объявила, что у него 4 стадия рака, и попросила освободить его от реального наказания. В итоге Лапшину назначили экспертизу.
Сегодня в суд явилась Собещанская. Ее вызвали свидетелем со стороны защиты. Чиновница рассказала, в каком порядке осуществлялось финансовое обеспечение для составления проектно-сметной документации метро, и пояснила, как на краевом уровне распределялся федеральный бюджет.
В прокуратуре отметили, что Собещанская дала положительную характеристику Лапшину как руководителю, «указав на отсутствие авторитарных методов в стиле управления».
Очередное судебное заседание назначено на 27 января. На нем рассмотрят ранее заявленные ходатайства стороны защиты.