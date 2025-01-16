Экс-министра финансов края допросили в суде по делу Лапшина о махинациях с метро

Лапшина судят по делу о махинациях с метро. Прокуратура запрашивала 6 лет лишения свободы, однако в начале лета защита экс-чиновника объявила, что у него 4 стадия рака, и попросила освободить его от реального наказания. В итоге Лапшину назначили экспертизу.