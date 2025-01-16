prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января, 08:54

Published 16 января, 08:54

Modified 16 января, 09:08

Updated 16 января, 09:08

Экс-министра финансов края допросили в суде по делу Лапшина о махинациях с метро

Экс-министра финансов края допросили в суде по делу Лапшина о махинациях с метро

16 января 2025, 08:54
Фото: Прокуратура Красноярского края.
16 января в Центральном районном суде Красноярска прошло очередное заседание по делу экс-премьера края Юрия Лапшина. На нем допросили министра финансов Самарской области и бывшего первого замминистра финансов Красноярского края Ольгу Собещанскую.

Лапшина судят по делу о махинациях с метро. Прокуратура запрашивала 6 лет лишения свободы, однако в начале лета защита экс-чиновника объявила, что у него 4 стадия рака, и попросила освободить его от реального наказания. В итоге Лапшину назначили экспертизу.

В декабре суд заявил, что у Лапшина действительно была выявлена 4 стадия рака. Однако комиссия сделала вывод, что, несмотря на заболевание, бывший чиновник «может отбывать наказание в условиях изоляции без угрозы для жизни и здоровья». Однако адвокаты просят отклонить результаты экспертизы.

Сегодня в суд явилась Собещанская. Ее вызвали свидетелем со стороны защиты. Чиновница рассказала, в каком порядке осуществлялось финансовое обеспечение для составления проектно-сметной документации метро, и пояснила, как на краевом уровне распределялся федеральный бюджет.

Видео: Прокуратура Красноярского края.

В прокуратуре отметили, что Собещанская дала положительную характеристику Лапшину как руководителю, «указав на отсутствие авторитарных методов в стиле управления».

Очередное судебное заседание назначено на 27 января. На нем рассмотрят ранее заявленные ходатайства стороны защиты.

Читайте также:
Митволь требует, чтобы Лапшин и Димитров тоже платили миллионы за метроВ Красноярске проложили почти 1400 метров тоннелей метро от станции «Шахтеров»Денег нет: трамвайную сеть в Красноярске будут развивать после метро
#Владислав Савончик#Видео#Красноярск#Метро#Суд#Юрий Лапшин#Махинации
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика