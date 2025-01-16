Федеральный девелопер хочет построить в Красноярске новый ЖК у Николаевского моста

Posted 16 января, 04:20
Published 16 января, 04:20
Modified 16 января, 04:37
Updated 16 января, 04:37
Проект назвали «GloraX Енисейский». Планируется, что ЖК построят в Октябрьском районе к западу от Николаевского моста.
Застроить хотят почти 10,5 га. Сколько именно домов будет построено, не уточняется. При этом указано, что их этажность будет варьироваться от 8 до 32.
Помимо жилых домов там планируют возвести два детсада, четыре наземных паркинга, музей и офисный кластер.
Как указано в проекте, на территории ЖК хотят построить пешеходные аллеи с велодорожками и зонами отдыха с Wi-Fi.
«Отличительными особенностями проекта можно считать безбарьерную среду на всей территории, остекленные входные группы с холлами по авторскому дизайн-проекту и колясочные в каждом доме».
Сроки реализации проекта не указаны. «Проспект Мира» обратился в департамент градостроительства. В ведомстве нам заявили, что на данный момент компания не обращалась за разрешением на строительство.