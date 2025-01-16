prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января, 04:20

Published 16 января, 04:20

Modified 16 января, 04:37

Updated 16 января, 04:37

Федеральный девелопер хочет построить в Красноярске новый ЖК у Николаевского моста

Федеральный девелопер хочет построить в Красноярске новый ЖК у Николаевского моста

16 января 2025, 04:20
Фото: glorax.com.
В Красноярске возле Николаевского моста может появиться новый жилой комплекс. Информация об этом появилась на сайте федерального девелопера GloraX.

Проект назвали «GloraX Енисейский». Планируется, что ЖК построят в Октябрьском районе к западу от Николаевского моста.

Застроить хотят почти 10,5 га. Сколько именно домов будет построено, не уточняется. При этом указано, что их этажность будет варьироваться от 8 до 32.

Фото: glorax.com

Помимо жилых домов там планируют возвести два детсада, четыре наземных паркинга, музей и офисный кластер.

Как указано в проекте, на территории ЖК хотят построить пешеходные аллеи с велодорожками и зонами отдыха с Wi-Fi.

«Отличительными особенностями проекта можно считать безбарьерную среду на всей территории, остекленные входные группы с холлами по авторскому дизайн-проекту и колясочные в каждом доме».

Сроки реализации проекта не указаны. «Проспект Мира» обратился в департамент градостроительства. В ведомстве нам заявили, что на данный момент компания не обращалась за разрешением на строительство.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Строительство#ЖК
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика