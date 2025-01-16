Где откроют купели в Красноярском крае в 2025 году

Posted 16 января, 06:58
Published 16 января, 06:58
Modified 16 января, 07:02
Updated 16 января, 07:02
В регионе будут работать 26 официальных мест в открытых водоемах во время Крещения:
В Красноярске в этом году обустроят три купели. Адреса смотрите тут. В Эвенкии в этом году омовения не будет — будет только забор воды в селе Байкит, Родник, поселке Ванавара, Подкаменная Тунгуска и поселке Тура, Кочечум.
Следить за безопасностью во время окунаний в этих местах будут спасатели. В МЧС напомнили, что окунаться в несанкционированных местах опасно для жизни. Если у вас есть хронические или острые заболевания — откажитесь от погружения в воду.