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Posted 16 января, 06:58

Published 16 января, 06:58

Modified 16 января, 07:02

Updated 16 января, 07:02

В МЧС края опубликовали список мест, разрешенных для купаний во время Крещения

Где откроют купели в Красноярском крае в 2025 году

16 января 2025, 06:58
Фото: МЧС Красноярского края.

В МЧС края опубликовали список мест, разрешенных для купаний во время Крещения

В МЧС Красноярского края опубликовали список официальных мест, разрешенных для купаний во время Крещения в 2025 году.

В регионе будут работать 26 официальных мест в открытых водоемах во время Крещения:

  • Ачинск: река Чулым;
  • Абанский район: озеро Святое;
  • Балахтинский район: река Чулым;
  • Бирилюсский район: река Чулым;
  • Большеулуйский район: река Большой Улуй, урочище Кирпичка;
  • Дивногорск: Полевого 32а;
  • Емельяновский район: река Кача;
  • Ермаковский район: село Ермаковское — река Оя;
  • Железногорск: озеро Картатское водохранилище;
  • Зеленогорск: река Кан;
  • Кежемский район: Богучанское водохранилище, район Лукоморья;
  • Новосёловский район: село Новосёлово — красноярское водохранилище
  • Норильск: озеро Оль-Гуль;
  • Дудинка: река Дудинка;
  • Туруханский район: поселок Бор — Енисей, Туруханск — река Нижняя Тунгуска
  • Шарыповский район: Шарыпово — озеро Линево, Дубинино — ручей Родничок;
  • Шушенский район: деревня Сизая — река Голубая, село Казанцево — река Оя.

В Красноярске в этом году обустроят три купели. Адреса смотрите тут. В Эвенкии в этом году омовения не будет — будет только забор воды в селе Байкит, Родник, поселке Ванавара, Подкаменная Тунгуска и поселке Тура, Кочечум.

Следить за безопасностью во время окунаний в этих местах будут спасатели. В МЧС напомнили, что окунаться в несанкционированных местах опасно для жизни. Если у вас есть хронические или острые заболевания — откажитесь от погружения в воду.

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#София Штейнберг#Люди#Общество#Красноярск#Красноярский край#МЧС#Крещение#Купель
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