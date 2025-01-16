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Posted 16 января, 06:20

Published 16 января, 06:20

Modified 16 января, 06:22

Updated 16 января, 06:22

Туалеты на «Красноярских Столбах» станут платными уже завтра

Когда туалеты на «Красноярских Столбах» станут платными?

16 января 2025, 06:20
Фото: t.me/npkrasstolby.

Туалеты на «Красноярских Столбах» станут платными уже завтра

Туалеты на «Красноярских Столбах» станут платными уже с 17 января, рассказали в нацпарке.

В нацпарке предупредили, что с 17 января 2025 года тёплые оборудованные туалеты на кордоне Лалетино, Второй Поперечной и Перевале станут платными.

Стоимость посещения — 50 рублей. Бесплатным вход останется для детей до 7 лет, инвалидов 1 и 2 групп — только при наличии соответствующей справки. Плата за пользование тёплыми туалетами вводится из-за «отсутствия у учреждения средств на их содержание».

«Обращаем также внимание, что у посетителей нацпарка имеется альтернатива: рядом находятся бесплатные неотапливаемые деревянные туалеты», — отметили в дирекции.
  • Напомним, с 13 на «Столбах» на время закрылись кафе и сувенирный магазин. В нацпарке заявили, что они не будут работать до «утверждения нормативных актов, регламентирующих деятельность магазинов».
  • Средства, которые нацпарк получал за работу предпринимателей, шли, в том числе, на содержание теплых бесплатных туалетов.
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#София Штейнберг
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