Когда туалеты на «Красноярских Столбах» станут платными?

Posted 16 января, 06:20
Published 16 января, 06:20
Modified 16 января, 06:22
Updated 16 января, 06:22
В нацпарке предупредили, что с 17 января 2025 года тёплые оборудованные туалеты на кордоне Лалетино, Второй Поперечной и Перевале станут платными.
Стоимость посещения — 50 рублей. Бесплатным вход останется для детей до 7 лет, инвалидов 1 и 2 групп — только при наличии соответствующей справки. Плата за пользование тёплыми туалетами вводится из-за «отсутствия у учреждения средств на их содержание».
«Обращаем также внимание, что у посетителей нацпарка имеется альтернатива: рядом находятся бесплатные неотапливаемые деревянные туалеты», — отметили в дирекции.