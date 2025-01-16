Когда туалеты на «Красноярских Столбах» станут платными?

Стоимость посещения — 50 рублей. Бесплатным вход останется для детей до 7 лет, инвалидов 1 и 2 групп — только при наличии соответствующей справки. Плата за пользование тёплыми туалетами вводится из-за «отсутствия у учреждения средств на их содержание».