Красноярка обстреляла машину, которая окатила ее из лужи

Как рассказали в полиции, все произошло в сентябре прошлого года. 20-летняя девушка ехала на машине со своим знакомым по проспекту Красноярский рабочий. В один момент их начала обгонять «Тойота Танк», проехала по луже и окатила машину. Девушка сидела на переднем пассажирском сидении с открытым окном, поэтому на нее попала вода, что ее сильно разозлило.