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Posted 16 января, 04:49

Published 16 января, 04:49

Modified 16 января, 04:58

Updated 16 января, 04:58

Красноярка обстреляла машину, которая окатила ее из лужи

Красноярка обстреляла машину, которая окатила ее из лужи

16 января 2025, 04:49
Фото: МВД 24.
В Красноярске будут судить девушку, обстрелявшую машину. Легковушка окатила ее из лужи при обгоне.

Как рассказали в полиции, все произошло в сентябре прошлого года. 20-летняя девушка ехала на машине со своим знакомым по проспекту Красноярский рабочий. В один момент их начала обгонять «Тойота Танк», проехала по луже и окатила машину. Девушка сидела на переднем пассажирском сидении с открытым окном, поэтому на нее попала вода, что ее сильно разозлило.

Она решали отомстить, достала из сумки пневматический пистолет и выстрелила в автомобиль, пробив кузов машины, заднюю дверь, фару и стекла. Ущерб составил 100 тысяч рублей. Большую часть из них обвиняемая возместила.

Против нее возбудили уголовное дело за хулиганство и умышленное повреждение чужого имущества. Расследование завершено, обвиняемая находится под подпиской о невыезде.

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#Владислав Савончик#Происшествия#Красноярск#Хулиганство#Уголовное дело#Машина#Девушка#Пневматический пистолет
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