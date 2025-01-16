Красноярка обстреляла машину, которая окатила ее из лужи

Posted 16 января, 04:49
Published 16 января, 04:49
Modified 16 января, 04:58
Updated 16 января, 04:58
Как рассказали в полиции, все произошло в сентябре прошлого года. 20-летняя девушка ехала на машине со своим знакомым по проспекту Красноярский рабочий. В один момент их начала обгонять «Тойота Танк», проехала по луже и окатила машину. Девушка сидела на переднем пассажирском сидении с открытым окном, поэтому на нее попала вода, что ее сильно разозлило.
Она решали отомстить, достала из сумки пневматический пистолет и выстрелила в автомобиль, пробив кузов машины, заднюю дверь, фару и стекла. Ущерб составил 100 тысяч рублей. Большую часть из них обвиняемая возместила.
Против нее возбудили уголовное дело за хулиганство и умышленное повреждение чужого имущества. Расследование завершено, обвиняемая находится под подпиской о невыезде.