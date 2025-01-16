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Posted 16 января, 12:12

Published 16 января, 12:12

Modified 16 января, 12:34

Updated 16 января, 12:34

Красноярка купила зимние ботинки и замерзла в них в –5. Их можно вернуть?

Красноярка купила зимние ботинки и замерзла в них в –5. Их можно вернуть?

16 января 2025, 12:12
Фото: 1MI.
Красноярка купила зимние ботинки и замерзла в них в –5. В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли вернуть в магазин такую покупку.

Красноярка рассказала ведомству, что при покупке продавец заверил, что ботинки тёплые, на натуральной овчине. Однако девушка надела их один раз и замерзла:

«Один раз их надела, и хотя на улице было всего –5, ноги очень замёрзли. С момента покупки прошло 3 дня. Могу ли я вернуть этот товар или обменять на другую пару?»

В Роспотребнадзоре отметили, что обмен или возврат качественной обуви возможен при сохранении потребительских свойств и отсутствии следов эксплуатации.

«Однако если продавец предоставил недостоверную информацию об используемых материалах или товар имеет недостатки, не позволяющие использовать зимние ботинки по назначению — носить при минусовых температурах, потребитель вправе расторгнуть договор купли-продажи и потребовать возврата уплаченной суммы», — пишут в ведомстве.

Для возврата нужно отдать продавцу письменную претензию. Продавец обязан принять товар и провести проверку качества.

Если возникнет спор о причинах недостатков, продавец должен провести экспертизу за свой счет. Однако если экспертиза установит, что недостатки возникли не по вине продавца, то потребитель обязан возместить расходы за её проведение.

В случае отказа продавца можно обратиться в суд.

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