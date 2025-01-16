Красноярка купила зимние ботинки и замерзла в них в –5. Их можно вернуть?

Posted 16 января, 12:12
Published 16 января, 12:12
Modified 16 января, 12:34
Updated 16 января, 12:34
Красноярка рассказала ведомству, что при покупке продавец заверил, что ботинки тёплые, на натуральной овчине. Однако девушка надела их один раз и замерзла:
«Один раз их надела, и хотя на улице было всего –5, ноги очень замёрзли. С момента покупки прошло 3 дня. Могу ли я вернуть этот товар или обменять на другую пару?»
В Роспотребнадзоре отметили, что обмен или возврат качественной обуви возможен при сохранении потребительских свойств и отсутствии следов эксплуатации.
«Однако если продавец предоставил недостоверную информацию об используемых материалах или товар имеет недостатки, не позволяющие использовать зимние ботинки по назначению — носить при минусовых температурах, потребитель вправе расторгнуть договор купли-продажи и потребовать возврата уплаченной суммы», — пишут в ведомстве.
Для возврата нужно отдать продавцу письменную претензию. Продавец обязан принять товар и провести проверку качества.
Если возникнет спор о причинах недостатков, продавец должен провести экспертизу за свой счет. Однако если экспертиза установит, что недостатки возникли не по вине продавца, то потребитель обязан возместить расходы за её проведение.
В случае отказа продавца можно обратиться в суд.